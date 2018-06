Jennifer Anistonová a Angelina Jolie budou stát spolu na jednom pódiu

Pořadatelé pro Daily Mail potvrdili, že s úspěchem oslovili obě herečky, aby během galavečera předaly některé sošky.

Společnost jim budou dělat mimo jiné Helen Mirrenová, Emma Stoneová, Hugh Grant, Ricky Martin, Penélope Cruzová, Sharon Stoneová, Sarah Jessica Parkerová, Chris Hemsworth, Emma Watsonová či Halle Berryová.



Zlaté glóby se budou předávat v neděli 7. ledna, a ačkoli budou Jennifer a Angelina na jednom pódiu, podle všeho poprvé za posledních třináct let, nebudou sedět blízko sebe.



„Už jsme zažili roky, kdy velké hvězdy poprvé byly v jednom sále po velmi mediálně sledovaném rozchodu, a my jsme museli udělat maximum, aby seděly na opačné straně místnosti. Vždy bylo velmi stresující, když byli na jedné akci Jennifer Anistonová a Brad Pitt s Angelinou Jolie. Letos jsme spíš přemýšleli, jak by přijala Angelina Jolie, kdyby přišel Brad Pitt. Je to sice zajímavé pro publikum, ale ne pro ty dva bývalé,“ svěřila australskému Vogue Jenny Cooneyová, která pomáhá pro Zlaté glóby sestavovat zasedací pořádek.

VIDEO: Přípravy vrcholí. V neděli proběhne předávání Zlatých glóbů Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Brad Pitt a Jennifer Anistonová byli manželé pět let, v roce 2005 oficiálně potvrdili rozchod a nedlouho poté se herec začal objevovat s Angelinou Jolie, se kterou se sblížil už při natáčení filmu Mr. & Mrs. Smith. Vzali se v roce 2014 a společně vychovávali šest dětí, tři vlastní a tři adoptované. V září 2016 však podala Angelina Jolie žádost o rozvod a jako příčinu uvedla „neslučitelné rozpory”.



Anistonová se v roce 2015 po delší známosti provdala za herce Justina Therouxe, se kterým se prý cítí šťastná a nic jí s ním nechybí.