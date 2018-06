Anistonová byla na filmovém festivalu naostro, prozradily ji bradavky

Zahraniční média spekulovala, že mohlo jít o podporu kampaně Free The Nipple (svobodu bradavkám), do které se některé celebrity už také zapojily, ale mnohem názorněji. Dcera Bruce Willise Scout se třeba nahá procházela po New Yorku (více zde).



Anistonová v Kanadě představila nový film Cake, v němž hraje a který také produkovala. Společnost jí dělal snoubenec Justin Theroux (43).

Přestože pár, který se zasnoubil před dvěma lety, neoznámil přesné datum svatby, podle některých médií by se mohli vzít ještě letos. Nedávno se oženil také exmanžel Anistonové Brad Pitt, který si ve Francii vzal Angelinu Jolie (více zde).