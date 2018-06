Jennifer Anistonová: Přibrala jsem ve jménu lásky

"Vaří úžasné těstoviny. Jako nic udělá carbonara. To je zabiják. Posledních pár let, od té doby, co chodím s tímto mužem, jsem získala pár kilo navíc. Ale všechno to stojí za to. Dožene vás to a musíte se o sebe starat. Ale je to pořád zábava. Bylo to všechno ve jménu lásky," řekla herečka magazínu People.

Bývalá manželka Brada Pitta se ovšem snaží pravidelně udržovat ve formě. Každý den cvičí 40 minut, sedy-lehy, běhá, zvedá činky. Kvůli zraněnému kolenu prý teď není nejštíhlejší, což je ale podle ní v pořádku.

Představitelka Rachel Greenové z kultovního seriálu Přátelé nemá problém se stárnutím. Nerada ovšem slyší větu, že na svůj věk vypadá dobře.

"Dnes ženy a muži kolem čtyřicítky jsou mnohem zdravější, než tomu bylo před 30 lety. Byla to jiná doba. Víme, jak se o sebe postarat. Víme, co dát našemu tělu jako palivo, které je zdravé a ekologické a není umělé. Známe význam pitné vody a omezení cukrů a špatných tuků. Předtím jsme to prostě nevěděli a neměli jsme přípravky na péči o pleť, které máme dnes," řekla pro Women's Wear Daily.