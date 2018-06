Jennifer Lopezová vyhodila manažera, který ji nutil zhubnout

"Hrozně mě rozčílilo, že někdo řekne, že nemůžete mít na sobě o trochu masa víc. Protože já nebyla v žádném případě tlustá. Bylo to tak kruté a omezené," řekla Lopezová v rozhovoru s kolegyní Jane Fondovou pro časopis Glamour.

"Taková jsem, ten typ ženy, s jakými jsem vyrůstala, a bylo to krásné. Není důvod být nikým jiným než sama sebou," dodala dvaačtyřicetiletá matka dvou dětí.

Čím je starší, tím méně se zabývá dietami, nenechá tak na sebe působit tlak okolí, aby zhubla.

Jennifer Lopezová nosí stahovací kalhotky

Do budoucna ale nevylučuje plastickou operaci. "Upřímně, nechci to soudit, protože žádnou ještě nemám. Ráda bych se cítila dobře taková, jaká jsem, stárla s grácií, ale pak si říkám, co když budu něco malého chtít upravit? Jsem tomu otevřená," dodala Lopezová.