Jennie Garthová: Být svobodná matka, která randí, je jako mučení

Garthová a Facinelli se rozvedli po 11 letech manželství. Po boku herečky se od rozchodu objevilo už několik mužů. Naposledy to byl bubeník skupiny Big Gigantic Jeremy Salken (více zde).

Blondýnka přiznala, že pro svobodnou matku je randění neskutečná výzva. "Ale musíte si najít vlastní cestu a klopýtat a dělat chyby. Myslím, že jediný způsob, jak se to naučit, je dělat chyby," řekla Garthová v show Bethenny Frankelové.

Po rozvodu si myslela, že bude hned všechno za ní a na nový vztah se těšila. Ale tato etapa jejího života je prý těžší, než čekala.

"Není to vzrušující. Je to jako podivný druh mučení, ale to může být zábava," dodala Garthová.

Herečce se víc daří v práci. Spolu s kolegyní Tori Spellingovou, která v Beverly Hills 902 10 hrála Donnu, se vrátí před televizní kamery v novém pořadu Mystery Girls, v němž budou řešit skutečné kriminální případy.

"Tento pořad je naprosto skvělým prostředkem pro mě a Jennie. Říkala jsem si, že by bylo úžasné, kdybychom to natočily zrovna my dvě," svěřila Spellingová pro Us Weekly s tím, že se sama podílela na scénáři.

Seriál má mít komediální charakter, který prý vyhovuje oběma kalifornským hvězdám.