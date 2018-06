Já se rozvádět nechtěla, přiznala Jennie Garthová

"Byla jsem proti. Nechtěla jsem, aby se to stalo. Nějaký čas trvalo, než jsem se s tím smířila," řekla Garthová v rozhovoru pro časopis People.

Až donedávna žili v ukázkovém manželství. Pro své tři děti vymýšleli výlety do přírody, filmové večery nebo třeba turnaje v bingu.

Facinelliho kariéra ale v posledních dvou letech nabrala obrátky díky sérii filmů Twilight, kde hraje hodného upíra vegetariána Carlisla Cullena. Navíc se začal víc objevovat i v televizi a času na rodinu ubylo.

Garthová a Facinelli po oznámení rozvodu společně vzali děti na nákupy.

Zatímco rodina žila v Kalifornii, Facinelli musel dojíždět z New Yorku nebo Kanady.

I když podle Garthové dělal vše proto, aby se domu vracel každý víkend, nakonec si odloučení vybralo svou daň.

"Udělal to, co považoval za nutné. Samozřejmě bych si přála, aby se snažil víc, aby to zkusil znovu, jinak," přiznala herečka.

Teď už je ale s koncem jedenáctiletého manželství smířená. "Jsem v pořádku. Nevím, co mi budoucnost přinese, ale nikdy jsem neplánovala a možná je to tak dobře," dodala Garthová.