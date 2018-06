Jennie Garthová po rozchodu už netruchlí, má nového přítele

Jennie Garthová a její manžel Peter Facinelli v březnu oznámili, že se rozvádějí.

Herečka tenkrát americkým médiím přiznala, že se děsí života svobodné matky, ale je přesto naprosto pevně rozhodnutá, že rozvod je nejlepší volbou právě kvůli třem dětem, které s Peterem spolu mají.

"Být sama s mými třemi holkami není lehké, ale vím, že je to pro nás teď správné. Cítím to v srdci. Těším se na to, co přijde," prohlásila herečka.

Pokud jde o milostný život, herečka nechtěla na nový vztah pospíchat. Ale zdá se, že blondýnka po pár měsících rozhodně netruchlí. S třiatřicetiletým fotografem Noahem Abramsem, který fotil třeba pro Sports Illustrated, Rolling Stone, GQ nebo Vanity Fair, se procházela po Los Angeles.

Podle magazínu People se pár poznal díky společnému příteli. Představitelka Kelly ze seriálu Beverly Hills 90210 si přitom v březnu na podobný způsob seznamování postěžovala.

"Spousta lidí má přítele, se kterým by mě chtěli dát dohromady, a to je trochu divné," řekla pro magazín ET Canada.