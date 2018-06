Jenna už nechce roztahovat nohy, na porno Oscarech ji vypískali

Na to vtipně reagovala oceněná pornoherečka Stormy Danielsová. "Já každopádně plánuji, že své nohy v tomto průmyslu ještě nějakou dobu roztahovat budu."

Jenna Jamesonová oznámila, že jde do důchodu, už loni, porno Oscary si ale ujít nenechala. Na akci přišla se svým přítelem wrestlerem Titem Ortizem.

Hvězdy pornofilmů se ale nespokojily s pouhým oznámením nebo děkováním, do mikrofonu si rády i stěžovaly.

Vybrat ty nejlepší je peklo

Největším tématem bylo to, jak je těžké se v této branži prosadit vzhledem k množství filmů, které se jen ve Spojených státech natočí za jeden rok - loni jich bylo 12 tisíc.

"Řeknu vám, že podívat se na všechny a vybrat ty nejlepší je opravdové peklo," postěžoval si Jay Grdina, který je prezidentem společnosti ClubJenna Inc.

Také nedostatek respektu k jejich práci se hercům nelíbí. "Myslím, že za to, jak tvrdou práci děláme, bychom si zasloužili více úcty," prohlásila černovlasá sexbomba Tera Patricková.

Piercing v bradavce a nahý zadek

I na porno Oscarech se bedlivě sleduje, co kdo oblékl na červený koberec. Jenže spíše než o eleganci jde o to, co nejvíce šokovat.

Herečka Kylie Irelandová předvedla piercing v bradavce pod průsvitným tričkem a kyprá Flower Tucci zase přišla v sešněrovaných latexových šatech, ze kterých koukal její nahý zadek. Legenda pornofilmů Jenna Jamesová se objevila ve večerních šatech se zvířecím potiskem.

Na akci přišla i kandidátka na kalifornskou guvernérku Mary Carey nebo sladká blondýnka v růžových šatičkách Jana Jordan.