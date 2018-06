Jenna Jamesonová se zřekla prsou i porna

Nedávno si Jenna Jamesonová nechala vyjmout prsní implantáty. Pokud pornoherečku znáte z fotografií či filmů, které vám zde skutečně nemůžeme ukázat, tak víte, že vyjmutí implantátů se v jejím případě rovná výběru celého bankovního konta a zrušení účtu. Přiznejme si - Jenna Jamesonová zrovna nevešla ve známost kvůli celkovému charizmatu.

Magazínu US Weekly obratem poskytla rozhovor, v němž se svěřuje, že rovněž končí se "sexuální akrobatikou", ačkoli bude stále provozovat svůj oficiální web, který jí ročně vynese 30 milionů dolarů.

"Se silikony jsem se necítila příjemně. Když jsem šla na pláž, styděla jsem se. V podstatě jsem většinou nosila šaty až ke krku, tedy pokud nešlo o natáčení filmů pro dospělé," nechala se slyšet stydlivá Jenna.

"Pak jsem si řekla, že by bylo prima být zase sama sebou a mít vlastní prsa. Byl to úžasný zážitek. Přišla jsem k zrcadlu a z radosti jsem se rozplakala. Najednou jsem se cítila, jako kdyby mi bylo zase sedmnáct."

Jenna, která se občas projde po molu i jako modelka, nyní uvažuje o zfilmování svého životního, jistě vzrušujícího příběhu, který by ráda převedla i do podoby komiksu. Ráda by, aby jí hrála Scarlett Johanassonová či Sienna Millerová. Zmíněné herečky na toto téma zatím mlčí.