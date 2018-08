Matky by neměly nechávat svou sexualitu za dveřmi ložnice, říká Dewanová

„Když se stanete matkou, očividně se od vás očekává, že svou sexualitu necháte za zavřenými dveřmi ložnice. Nikdy jsem tomu nerozuměla,“ říká herečka.



Fanoušci rozhodnutí Dewanové o nafocení nahých fotek podpořili na sociálních sítích.

„Fotografie jsou nádherné a ukazují silnou zdravou ženu, která je pyšná na své tělo. To je přece účelem focení pro magazín zaměřený na ženské zdraví! Být nahá není něco, za co by se měl člověk stydět“, komentuje foto na Instagramu jedna ze sledujících.

V rozhovoru pro Woman´s Health se Dewanová svěřuje také s tím, jakým směrem se ubírá její život po rozchodu s bývalým manželem Channingem Tatumem (38). Rozvedli se letos po devíti letech manželství. Rozchod oznámili společnou zprávou na sociálních sítích.

„Od rozchodu jsem ušla velice náročný kus cesty, během které jsem si ujasnila své priority. Spoustu jsem se toho o sobě naučila a už vím, co potřebuji a chci jako žena. Nikdo z nás netuší, co ho v životě čeká. Ale já chci do budoucna už jen to nejlepší pro svou dceru i pro sebe samotnou,“ dodává herečka.



Z manželství s Channingem Tatumem má herečka a tanečnice pětiletou dceru Evelyn.