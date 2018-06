Jenna Bushová má další ostudu

Dvojčata prezidenta Bushe - Jenna a Barbara mají sklony k alkoholu a milují divoké večírky. Tentokrát to ale Jenna přehnala.

Fotograf ji totiž načapal, jak notně posilněná alkoholem dovádí na tanečním parketu v nejmenovaném newyorském klubu. Povalečka z vyšších vrstev, jak Bushové přezdívají americká média, slízla ostrou kritiku za to, jak vymetá pochybné večírky a opíjí se na nich.

V newyorském klubu, kde ji utajený fotograf objevil, údajně slavila staromládenecký večírek svého kamaráda. Právě se v klubu plazila po čtyřech, s vyhrnutou sukní, která zcela odhalovala její odvážná tanga.

"Hosté na ni jen nevěřícně koukali a uvažovali, jestli je to opravdu dcera prezidenta," prozradil nejmenovaný autor snímků, který s prodejem fotografií médiím zatím čeká na nejvyšší nabídku.

"Jsou to skutečně výjimečné záběry, tak předpokládám, že se mi je podaří prodat rychle. Okamžitě poté spatří svět slečnu Bushovou tak, jak by si její tatínek zřejmě nikdy nepřál vidět," dodal fotograf. S tím, že by se fotografie Jenny snažil odkoupit přímo její tatínek, prý nepočítá.