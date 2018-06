Jeníčková: Říkali, že mám vkus jako Pam Anderson

"Vendulka je klišé, tehdy jsem byla holka, ale dnes jsem dospělá žena. Je teď na mně, abych to dokázala."

I proto si pečlivě ohlídala, aby odvážné fotografie v Playboyi Vendulku ani trochu nepřipomínaly. Stejně jako se v Česku těžko zbavuje "nálepky" Vendulky, tak se v Americe po své emigraci nemohla vymanit ze škatulky "ruská špiónka". Proto ve Státech používá na castinzích jméno Ava Jansen. "A v Čechách pořád vysvětluju, proč jsem si změnila jméno," směje se jednačtyřicetiletá herečka.

Kromě amerických projektů mají nyní Eva a její muž Marek plány s Českou televizí. "Zatím nechci stavět vůz před koně," tají Jeníčková podrobnosti. Do toho začali vážně uvažovat o založení rodiny. "Děti jsou obrovská zodpovědnost, proto to stále odkládám," přiznává.

DÁLE: PLAYBOY SVLÉKL

VENDULKU UTĚŠITELKU

Váhala jste nad nabídkou z českého Playboye?

Ani ne. Playboy je vnímám jako prestižní a solidní časopis. Navíc jsme se dohodli, že mám právo rozhodnout o definitivní podobě toho, co vyjde. Spolupráce s fotografem Stephanem Waydou byla moc příjemná. Fotilo se celý den deset hodin v kuse, jediným omezením byly peníze. Rozpočet byl pochopitelně nižší, než bývá pro americkou verzi časopisu. Kdybychom neměli finanční limity, asi by mi víc vyhovovaly dynamičtější situace, třeba na jachtě nebo v krásném domě a s chlapem.

Fotograf prý kvůli Vám málem omdlel...

Narazil totiž omylem hlavou do světla, když kontroloval výsledky na počítači. Je totiž opravdový kouzelník se světlem. Díky němu je většina fotek jen minimálně retušovaná. V tu chvíli a ještě pět minut poté, jak do computeru vrazil, jsme ale fakt mysleli, že omdlí.

Ze které fotky máte největší radost?

Líbí se mi ta na titulu. Původně mně stylistka dala víc oblečení, ale navrhla jsem, že je to lepší bez toho. No tak to je bezvadný, reagoval fotograf. To máš vkus jako Pam Anderson, která říká: Stačí mi opasek, vysoký boty a jsem v pohodě. Spousta dalších záběrů se povedla, některé si nechám na plakáty, jiné budou na mých internetových stránkách www.evajenickova.com, které se připravují.

Jak fotografie hodnotí Vaše okolí?

Všichni známí v Americe po mě chtějí, abych jim osobně dovezla podepsané číslo. V Praze mě lidé zastavují na ulici a říkají, že v Playboyi vypadám hrozně hezky. A rodiče? Ti jsou v pohodě. Stejně vědí, že si udělám, co chci.

Svlékáte se i ve filmech. S nahotou tedy nemáte problém?

Film je o tom, jací lidé doopravdy jsou. Když ráno vstanete a jdete do koupelny, nezahalujete se přece. A já nevidím důvod proč si na něco hrát. Moje motto je čínské přísloví: Když zůstaneš sám sebou, tak můžeš být nahý před ostatními. A není to jen o těle, ale i o duši. Znám herečky, které nevypadají nejlíp, ale přesto se nebojí ve filmu se svléknout. Ví, že jejich nahota není lež. Nevidím důvod, proč by se člověk měl schovávat před něčím, co je lidské.

Čeká Vás natáčení Banánových rybiček na téma "hanba". Jste stydlivá?

Říkala jsem jim, že si vybrali toho špatného, protože já se těžko stydím. Když se mi stane nějaký trapas, nebo průšvih, nevyvádí mě to z koleje, ale převedu to do srandy. Všichni přece někdy vyjdeme ze záchoda s toaletním papírem na botě. Styděla bych se asi, kdybych přišla na casting naprosto nepřipravená. To bych na sebe byla naštvaná, ale jinak ten pocit neznám. Možná i proto si tak dobře rozumím s Jimem Carrym. Věčně se snažíme ztrapnit jeden druhého, ale když má člověk smysl pro humor, tak naopak ocení, když se někomu vtip povede.