Jen vstupné na ples stojí tisíce

Za lóži už bylo třeba zaplatit 513.220 Kč. K tomu je třeba připočítat nemalé výdaje na slavnostní oděv - frak či dlouhou večerní toaletu.

To však podle organizátorů nemá nic společného se stranickou barvou krajně pravicové strany Svobodných (FPÖ), po jejímž vstupu do vlády mnoho významných osobností svou účast na plesu v roce 2000 odřeklo. Mezi ně patřila i italská filmová hvězda Claudia Cardinalová, která si však nenechala ujít letošní ročník.



"Jsem velmi hrdý, že jsme spolu s chotí mohli přijet," řekl v přímém přenosu rakouské televize slovenský prezident Rudolf Schuster. Diplomaticky rovněž pochválil velmi dobrou organizaci celé akce. Schustera spolu s finskou prezidentkou Tarjou Halonenovou na vyvrcholení plesové sezóny pozvala rakouská hlava

státu Thomas Klestil.



Během úvodního ceremoniálu se na parketu představilo 180 mladých párů z deseti různých států, pro jejichž výběr platí poměrně přísná kritéria. Zájemci ve věku mezi 17 až 24 let samozřejmě musí ovládat valčík.



"Jenom valčík, mnoho zábavy" - tímto heslem nepřetržitě dvě desítky sezón oficiálně otevíral Robert Hysek taneční parket pro všechny návštěvníky plesu. Letos však mistra ceremoniálu dělal naposledy.



Více než 4000 návštěvníků plesu se může cítit celkem bezpečně. Na zajištění pořádku v okolí opery dohlíží přes tisíc policistů včetně těžké techniky. Konání největší společenské události totiž loni několika stovek demonstrantů využilo k řádění v ulicích rakouské metropole. Dnešní demonstrace asi tisícovky odpůrců rakouské vládní koalice se ale do pozdního večera obešla bez násilností.

Bez fraku si v opeře nezatančíte

Na módní výstřelky všeho druhu musejí alespoň zapomenout všichni návštěvníci tradičního plesu ve vídeňské opeře. Bedliví organizátoři akce, která je každoročně vrcholem plesové sezóny v Rakousku, si potrpí na tradici.



Pro něžnější pohlaví je samozřejmostí dlouhá večerní toaleta a pro pánský doprovod frak. Kdo odpovídajícím oblečením nedisponuje, ještě nemusí truchlit. Vídeňské půjčovny slavnostních oděvů mají co nabídnout. Vypůjčení fraku s košilí, kalhotami a manžetovými knoflíky vyjde zhruba na 240 eur (7700 korun), dámský historický plesový kostým se dá na ples všech plesů půjčit již za 130 eur (4200 Kč).



Slavnostní černá večerní toaleta s hlubokým dekoltem je stále v módě. I červeným nebo bílým společenským oblečením určitě dámy udělají organizátorům plesu radost. Vídeňský bál jistě jako v minulých 45 letech nabídne i róby od známých módních návrhářů.



Osobními hosty rakouského prezidenta Thomase Klestila budou dnes večer finská prezidentka Tarja Halonenová a slovenský prezident Rudolf Schuster. Z uměleckého světa bude největší plesovou celebritou italská filmová hvězda Claudia Cardinalová.