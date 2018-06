Jeho mánie bývaly horší než deprese, říká otevřeně vdova po Mukovi

Když jste se dávali dohromady, tak jste věděla, jak má Petr Muk komplikovanou osobnost?

Ne.

Nebylo to nefér, že hned nevyložil karty?

On je vyložil, to jenom já jsem si neuměla představit realitu. Dokud nežijete dennodenně s člověkem, který má maniodepresivní psychózu, tak netušíte, oč jde. Neuměla jsem si představit, jak můžou Petrovy stavy kolísat, jak strašně hluboké budou propady a jak strašná budou manická vzedmutí nahoru... A taky jsem zpočátku nevěděla, že se celých dvacet let předtím neléčil správně; že nenašel doktory, před kterými by se otevřel.

Když vám došlo, jak špatně psychicky na tom váš nový partner je, nechtěla jste ze vztahu raději couvnout?

Ne. Jen jsem pořád přemýšlela, za kým mám jít, abych pochopila, co se děje. Byl prosinec 2005, on se ještě neléčil a já se snažila najít nějakého odborníka.

Co konkrétně vás tehdy zkraje vyděsilo?

Všechno pochopíte vzápětí - stačí týden, kdy spolu žijete. Petrovy deprese a mánie se střídaly bez nějakého normálního mezistavu, buď byly okamžité propady do hlubokého smutku, anebo okamžité skoky do stavu, kdy byl najednou velmi happy.

Co je horší?

Pro mě byla jeho mánie horším stavem než deprese. Když byl Petr smutný, tak se držel doma nebo v práci, ale nikde nelítal, takže jsem věděla, že si neublíží. Což v mánii hrozilo, protože tam najednou neznal hranice. Nevěděla jsem, kde je, nedalo se s ním domluvit, a proto jsem se bála.

V depresi býval jaký?

Smutný a pasivní. Ale věděla jsem, že na něj musím dávat velký pozor, a to bylo v depresi jednodušší. Uvědomoval si, že o něj mám strach, takže mi zvedal telefony, byl pozorný, milý. V mánii jsem o něm často nevěděla.

Otěhotněla jste. Uteklo pár týdnů a on se pokusil o sebevraždu.

V dubnu 2006. To bylo strašné. Ale konečně jsem ho dostala k odborníkovi.

Nevnímala jste to od Petra jako nekonečnou křivdu?

Ne. Vnímala jsem to jako maniodepresivní psychózu.

Opravdu mu šlo o život?

Ano, snědl spoustu prášků, našli jsme ho otráveného. Skončil na psychiatrii a trvalo mu měsíc, než začal pořádně vnímat své okolí.

Měl potom výčitky svědomí?

Měl, samozřejmě. Omluvil se.