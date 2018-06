Jehlice v ruce už nejsou nutností

Ještě před deseti lety byly pulty obchodů plné speciálních časopisů věnovaných jen pletení, háčkování a dalším ručním pracím. Jejich vydavatelé vycházeli vstříc statisícům žen, které večer co večer usedaly k televizorům s jehlicemi v rukou. »Pletení bylo tehdy tak trochu nutnost. Na trhu se objevovaly tisíce úplně stejných svetrů z jednoho podniku. Pokud někdo toužil po originalitě, nezbývalo mu než si ji sám vytvořit,« nabízí jeden z důvodů, proč se v Čechách pletlo, oděvní výtvarník Zdeněk Kopřiva. V posledních letech však trh zaplavilo zboží různé kvality i původu a každý si najde to své. Navíc jsou dnes ženy více zaměstnané a objevily nové možnosti trávení volného času. Doma vyrobeným svetrům však nepřejí ani trendy v módě. I když se pletené oděvy a úplety jako velice praktické oblečení objevují v zimních i letních kolekcích, návrháři dávají přednost jemným, strojově vyráběným materiálům. »V letošním roce patří k hitům hrubé, přitom však lehounké a vzdušné příze. T y se nosí přímo na tělo, pod nimi už je jen prádlo. Na ženách vypadají velice sexy. I když na první pohled působí jako ručně pletené, zvládnout takový model doma by si vyžádalo stovky hodin práce a trpělivosti,« vysvětluje Zdeněk Kopřiva. Dalším důvodem, proč se doma plete méně,jsou peníze. I od našich výrobců si lze sice koupit kvalitní příze,za kvalitu se však musí platit. Není pak výjimkou, že příze na svetr přijde na pět set i více korun. Při troše štěstí se přitom za takovou cenu dá koupit svetr hotový a kvalitní. Podle zkušeností ze států na západ od našich hranic je nezájem o ruční práce pouze dočasný. »Určitě nastane renesance. Když dáte u nás do butiku ručně pletený svetr,zůstane tam nějakou dobu viset. Ale třeba v Německu okamžitě zmizí,« nabízí svou zkušenost Zdeněk Kopřiva, který nedávno s úspěchem vystavoval své ručně dělané modely právě v Německu. Pletení, ale například i paličkování se stane koníčkem, nikoliv už nutností. Menší šanci už Zdeněk K opřiva dává háčkování nebo vyšívání. Za našich babiček sice patřilo k dobrým způsobům, že si dívky vyšívaly nejen ubrusy do výbavy, ale také monogramy na ručníky nebo ložní prádlo, tato tradice však pomalu upadá v zapomnění.