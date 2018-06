Jsem opravdu dobrý milenec, chlubí se Jeff Bridges

Bridges svou manželku potkal v roce 1975 v Montaně během natáčení snímku Ranč Deluxe. Gestonová tam dělala servírku a herci se hned zalíbila, přestože nevypadala nejlíp. Měla modřiny v obličeji a zlomený nos. Byla totiž po autonehodě.

"O dva dny později jsme se znovu setkali v baru a já jsem se zamiloval," řekl Bridges pro list Daily Mail.

O rok později se vzali a mají spolu tři dcery. Herec v souvislosti se svou ženou také zauvažoval nad svými přednostmi.

"Napadá mě, že jsem dobrý milenec. Myslím, že miluji opravdu dobře," pochlubil se.

Mrzí ho ovšem, že není ještě lepší milenec a někdy nemá dost soucitu, empatie a moudrosti. Právě proto se s manželkou občas pohádá, přestože ji miluje.

"V podstatě je to o tom: 'Ty to nechápeš. Nechápeš, jaké to je být mnou.' Nikdo z nás opravdu neví, jaké to je," prohlásil Bridges.

Mezi jeho nejznámější filmy patří King Kong, Starman, Báječní Bakerovi hoši, Král rybář, Crazy Heart nebo Big Lebowski. A právě tento snímek z roku 1998 je také jedním z jeho nejoblíbenějších.

"Mám rád spoustu filmů. Big Lebowski byl skvělý," dodal Bridges, který hraje také ve filmu R.I.P.D.-URNA: Útvar Rozhodně Neživých Agentů (recenzi na film najdete zde).