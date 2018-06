Jedu ve vojenském režimu, říká Březinová po manželově sebevraždě

Váš manžel Zdeněk Švarc ukončil letos v létě život sebevraždou. Našla jste už odpověď proč?

Nemám žádné vysvětlení. Třeba mi ho osud nebo život teprve přinese. A nebo nepřinese, možná se to nemám dozvědět.

Co vnitřně cítíte, když o tom mluvíme?

To se nedá popsat. Nesmíte si to připouštět, to byste pak nemohl ani stát.

Nebojíte se, že pak tělo vypoví poslušnost?

Na to nesmíte myslet a hlavně si to připouštět. Jedu ve vojenském režimu. Mám hodně práce a zbytek rodiny, která mi zůstala a která mě drží.

Jak celou situaci vnímají vaše děti?

Držíme se navzájem. Podobné události rodinu buď úplně roztrhnou, protože se všichni bloknou, nebo stmelí. My jsme naštěstí ten druhý případ.

Marcela Březinová a OK Band

Vyhledala jste alespoň pomoc odborníků?

Ne, zatím ne. Pro mě jsou největší pomocí právě děti a práce. Zatím se s tím peru sama.

Dovolte mi ještě jiný pohled na věc. Vaše manželství bylo spokojené, bez komplikací. Je to tak?

Ano, takové věci se stávají. Věřím na osud, a když se vám to samé stane podruhé, když vám stejným způsobem odejde někdo blízký, třeba to není náhoda. Osud je spolehlivý čip, jen vy sami musíte přijít na to, co vám tyhle zkoušky mají dát.

Věříte tedy na věci mezi nebem a zemí?

Jsem Štír, kterého tajemno zajímá. U všeho budu hledat chybu, odpověď... Vždycky začínám u sebe.

Za léčitelem či vědmou jste se zatím nevypravila?

Zatím ne. Chtěla bych být tak odhodlaná, abych si diskusi s takovým člověkem mohla připustit. V této fázi ale ještě nejsem.

Marcela Březinová a OK Band se vracejí s výběrovým albem i novými hity

Obraťme list...

Budu ráda.

OK Band, který vám dal hudební podobu, hlásí návrat. Jak tento comeback vnímáte vy sama?

OK Band je kapela, která mě vychovala, která mi dala punc, se kterou jsem získávala první zkušenosti, viz. spolupráce s Karlem Svobodou. Pro mě je to vzácné, cítím se, jako bych se vracela domů.

Nové výběrové album mapuje celou třicetiletou historii a symbolicky jste přidali tři nové písničky. Vypravíte se i na turné?

Pracuje se na tom, protože k takové výroční desce turné patří. Máme zatím v plánu udělat půlhodinku největších hitů, potom se uvidí, co dál. Řešíme to krok po kroku.