Jednou z obětí je herečka Berensonová

12:58 , aktualizováno 12:58

Herečka a fotografka Berry Berensonová, třiapadesátiletá vdova po herci Anthony Perkinsovi, byla mezi pasažéry letadla, letu 11 společnosti American Airlines, které narazilo do Světového obchodního centra. Sdělila to agentura Associated Press na základě seznamu cestujících.

