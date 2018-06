Jednou nohou ve městě, druhou na vesnici

Půjdete-li ovšem dál, ani tehdy nebudete zklamáni. Ostatně, podnik vyhledávají i lidé z města, a to určitě nejen proto, že je tu levněji. Z Karlových Varů sem jezdí zhruba jednou za hodinu městský autobus, ale po zavírací hodině se zpět do města chodí většinou pěšky, protože sem žádná veřejná doprava už nejezdí. Člověk má pocit, jako by byl jednou nohou v moderním vyšperkovaném městském podniku a jednou v klasické vesnické hospodě.



Podnik tvoří tři místnosti. V přední je kromě automatů ještě kulečníkový stůl. Odtud se prochází do "hlavního" lokálu s pípou, několika stoly a také dvěma automaty na šipky. Tato místnost se stoly a sloupy z masivního dřeva je nejútulnější. Náčiní k módní hře šipky si dokonce můžete zakoupit u výčepu, kde je vitrína s nabízeným zbožím a poháry ze šipkařských soutěží. Za lokálem je ještě velký sál, odděluje ho nevzhledná hnědá gumová zatahovací stěna.

Velký sál má jednu specialitku - široko daleko patrně největší americkou vlajku, která zakrývá skoro celou stěnu. Na kratší zdi visí ještě jižanská vlajka, což jeden z noviců podniku okomentoval: "Aha, tak proto se tomu říká motorkářská hospoda." Drsnosti a nekomfortnosti mají hostinci patrně dodat i dva plakáty pornohvězd - obrázky vytahaných těl visí na pánském záchodku. Možná ale, že plakáty nemají žádný hlubší význam a visí tu prostě jen tak.

Trochu jako pěst na oko působí další "výzdoba" ve velkém sále. Do místnosti s prastarými parketami, kde si člověk dokáže živě představit tradiční venkovské tancovačky, nechal majitel namontovat diskotékovou kouli, různá světýlka a blikátka - nezbytné doplňky pro pořádání diskoték. Jakmile spustí hudba, ve velkém sále není takřka slyšet vlastního slova. Když si chcete jen tak posedět a poklábosit, musíte do lokálu, anebo máte smůlu.

Nabídka jídel je poměrně široká. Kromě denního menu, kde nechybí guláš a další hospodské ňamky (knedlík s vejcem a okurkou za dvacet korun, nakládaný hermelín za třicet, hemenex za pětadvacet), si můžete dát kuřecí, vepřové, játra i ryby na různé způsoby. Kvalita pokrmů však je dost kolísavá. Smažená sýrová jehla s kuřecím masem (90 Kč) nebyla nic moc, takové to klasické hospodské jídlo. Ale sedlecká topinka (20 Kč) byla dost dobrá. Obsluha se snaží a je ochotná, ale jakmile se zaplní i velký sál, stává se, že nestíhá. Jeden host dostal kávu s mastnými oky od špatně umyté skleničky, ale to mohla být jen náhoda. Čepovaný gambrinus by zasloužil lepší péči, je jen průměrný. O chlup lépe vychází dvanáctka, ale na žádné pivní hody to také není.



Sedlecká pivnice



Merklínská 25, Karlovy Vary-Sedlec

Otevřeno pondělí-pátek 10-22 hod., sobota 11-01 hod., neděle 11-22 hod.

Počet míst: se sálem zhruba osmdesát

Gambrinus 10° (0,5) 10,40 Kč ** (0,3) 6,40 Kč

Gambrinus 12° (0,5) 14 Kč *** (0,3) 8,40 Kč

Kvalita obsluhy ***

Celkový dojem **



Žádná hvězdička je nejméně, pět nejvíc. Útratu si platí autoři sami, o hodnocení personál neví.