VIDEO: Mezinárodní šampionát v tanci u tyče vyhrála jednoruká tanečnice

Roachová začala s tancem u tyče v roce 2006. O tři roky později vyhrála první velký závod jako jediná handicapovaná mezi zcela zdravými ženami.

Pak odešla ze zaměstnání a začala se věnovat vyučování a tréninku tance u tyče, což se stalo oblíbeným moderním sportem žen. V letošním roce svůj úspěch na mistrovství zopakovala.

"V době dospívání jsem upadla do undergroundové komunity gothů, protože jsem do normální společnosti nezapadala. Milovala jsem tanec na parketu v hluboké noci, a to vedlo k tančení na jevišti v klubech," tvrdí Roachová.

Kromě toho ale běhala, posilovala a rozhodla se uspět i v dalším sportovním odvětví. V osmadvaceti letech si nechala vyrobit svou první protézu a začala jezdit na kole. Svou zemi by totiž ráda reprezentovala na paralympiádě.