Jednohubky: krása rozkvetlá na talíři

Silvestrovské oslavy mají dvě nepsané tradice: záplavu alkoholu a jednohubky. Nebo chlebíčky, buráky, křupky, přesolené tyčinky. Vyhoďte nudnou a nevábně osychající tradici oknem a pozvěte své hosty na cestu kolem světa, až jim budou oči přecházet. Ani žaludek nepřijde zkrátka.Malé obložené chlebíčky se francouzsky nazývají canapés. Z toastového chleba nebo tenkých plátků veky vykrojíte vypichovacími formičkami na cukroví čtverečky, kolečka nebo lodičky. Nyní stříkací sáček naplníte máslem pokojové teploty a jemnou čárou rozdělíte jednohubku napůl. Jednu polovinu pokryjete černým a druhou červeným kaviárem. Další kanapku", jak říkají Poláci, potřete bylinkovým taveným sýrem nebo tenkým plátkem ovčího sýra a ozdobíte jarní cibulkou nebo pórkem. Oboje nakrájíte na tenké plátky a rozdělíte na jednotlivé kroužky, které obalíte ve sladké paprice. Další tvary namáznete máslem ochuceným třeba sardelovou pastou nebo směsí na bylinkové máslo a ozdobíte krevetou. Zmrazené krevety stačí dobře prolít na sítku vroucí vodou. Při delším vaření by ztvrdly. Dozdobit můžete velmi vděčným a nesmírně jednoduchým způsobem: zelenou olivou plněnou červenou papričkou, kterou nakrájíte na kolečka.Když se na sklonku 19. století vdávala nejbohatší dědička Spojených států amerických Consuela Vanderbiltová, brala si anglického vévodu z Marlborough. Svatba se stala nejokázalejší společenskou událostí dějin nového kontinentu. A mimo jiné, zrodila se při ní jednoduchá a překrásná lahůdka, která se stala mezinárodní stálicí světové slavnostní kuchyně. Jistě jí neurazíte ani své silvestrovské hosty, protože se hodí především k šampaňskému či sektu: křepelčí vajíčka zdobená kaviárem. Příprava je jednoduchá a servírování můžete okořenit sdělením, že jde o známé a účinné afrodiziakum. Křepelčí vajíčka uvaříte natvrdo, pokud nějaké vyplave na povrch nebo si všimnete, že je rozbité, nemilosrdně ho vyhoďte do koše. Opatrně vajíčka oloupejte tak, že bříšky prstů budete postupně odlamovat kropenatou skořápku a podélně je rozpůlíte. Navršíte na některé červený a na jiné černý kaviár, ozdobíte miniaturním kouskem citronu a rozložíte na mísu pokrytou čerstvým zeleným salátem.Středozemské národy si rády pochutnávají na syrových žampionech. Aby houby neztratily svou bělostnou barvu, pokapejte je citronovou šťávou. Malé hlavičky i s nožičkou nakrájené na plátky jsou stejně zdobné jako houby nakládané. Těm větším vyloupnete nožičku a naplníte je libovolným zeleninovým salátem nasekaným nadrobno. Nebo žampiony přece jen uvaříte ve vodě s několika kapkami citronové šťávy a pak je naplníte směsí uvařené nebo nakládané zeleniny - baby karotky, kukuřice a hrášku. Přelijte několika kapkami majonézové omáčky a pro milovníky masa přidáte šunku nakrájenou na jemné nudličky. Italové by použili svou proslulou syrovou šunku, my náš pršut.Kouzla, která umějí nejen španělští mistři kuchyně s rajčaty, nejsou nic nemožného ani pro vás. Středomořská kuchyně používá často oloupaná rajčata. Když pásku rajčatové kůžičky stočíte do růžičky a proložíte proužkem bílé ředkve, kterou vytvoříte škrabkou na brambory vedenou po délce kořene, vznikne nečekaně efektní růžička. A ta každý chlebíček pozvedne na úroveň uměleckého díla. Z rajčat lze vyrobit košíček a naplnit ho opět salátem nebo nakládanou kukuřicí prohřátou na másle s bylinkami.Některé východní kuchyně, především thajská a čínská, jsou zvlášť esteticky náročné. Specializovaní kuchaři pak vytvářejí objekty z ovoce a zeleniny se stejnou bravurou jako sochaři svá sochařská díla. Z jablka se několika šikovnými řezy nožem stane labuť, mrkev bude zase soškou opičky nebo papouškem. Z okurky, rajčete nebo chilli papričky vznikají hotové záhony květin. Několik triků thajského umění krásy na talíři prozrazuje majitel několika bangkockých restaurantů Vačarin Bhumichitr. Rajčata plní směsí kuřecího masa, rýže, rybí omáčky, jarní cibulky a koření. Podobnou směs dává i do okurkových košíčků. Fritované kuličky z mletého masa, které můžete ochutit, jak se vám líbí, balí do instantních rýžových nudlí, které na tři vteřiny ponoří do vroucí vody. Lze je nahradit i špagetami, které v cedníku ponoříte do vařící se vody na tak dlouho, až začnou být tvárné, ale ne uvařené. Každou kuličku z mletého vepřového masa pak obalíte jako klubíčko a dáte ho osmažit do fritovacího hrnce.Mistry ve zdobení drobných soust jsou Japonci. Jejich suši jsou proslulá po celém světě. Na slavnostní příležitost je nejjednodušší koupit je hotová v japonské restauraci.