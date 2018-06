Jednejte, až se mu odkrví mozek, radí 35 let vdaná Petra Janů

Petru Janů a jejího muže Michala Zelenku spojila v sedmdesátých letech práce. Nejprve byli kolegové, později partneři. A příští rok to bude pětatřicet let, co si řekli své ano.

"Je to o velkých kompromisech," shrnuje recept na spokojené dlouholeté manželství zpěvačka. "Když vidím dnešní dívky, jak se v první euforii snaží muže předělat, tak si říkám, jak zásadní chybu dělají. Muži se sice na chvíli podvolí, protože jim ta ženská za to stojí, ale pak se systematicky vracejí ke svému způsobu života. Je nutné si uvědomit, že muži jsou jiný živočišný druh. Nedá se žít s nimi, ale vedle nich," radí Petra Janů.

V životě se jí navíc velmi osvědčilo, že se vše důležité řeší až po jídle. "Je to jednoduché - muži jsou pak vstřícní, jelikož jsem jim odkrví mozek a veškerou energii soustředí na trávení, nikoliv na přemýšlení," směje se stálice populární hudby, která čtyři desetiletí na scéně oslaví příští rok nejen v pražské Lucerně, ale i v dalších městech v rámci podzimního turné.

Výčet rad týkající se spokojeného rodinného života pak Petra Janů uzavírá radou možná nejdůležitější - je potřeba se pořád líbit. "Neměly bychom vypadat o moc jinak, než když jsme byly mladé. Ženy se často vdají, porodí děti, postaví dům a pak to vyvěsí. A diví se, že jim pak chlap utíká," doplňuje.

Nostalgické vzpomínky vyvolal ve zpěvačce pořad TV Barrandov To byl náš hit, v rámci něhož zpívala jeden z velkých hitů sedmdesátých let Až od skupiny Katapult. Tato éra byla pro zpěvačku zlomová právě proto, že s muzikou začínala, stejně jako se svým spokojeným rodinným životem, který trvá dodnes.