Jedině scientologie zachrání svět, říká šílený Cruise

"Myslím, že je to výsada, když se někdo může nazývat scientologem, a musíte si to taky zasloužit," říká pětačtyřicetiletý Cruise na začátku devítiminutového videa, které podle všeho sloužilo pro rekrutování nových "duší" do této sekty a bylo natočeno v roce 2004.

"Být scientologem znamená, že když jedete okolo nehody, tak se nechováte jako všichni ostatní, ale víte, že musíte něco udělat, protože jste jediný, kdo může pomoci. ... Jsme ti, kteří dostanou lidi z drog, jsme ti, kdo pomohou mysli, jsme ti, kteří zlepší současný stav ... můžeme napravit kriminálníky," vypočítává další supervlastnosti následovníků této "aplikované náboženské filozofie", jak scientologii popsal její zakladatel Američan L. Ron Hubbard. "Jsme tu, abychom lidem pomohli, a já jsem tomu absolutně a naprosto oddaný," dodává.

Jeho oddanost ho už v roce 2005 stála čestné občanství města Paříž, městská rada se postavila proti jeho udělení právě kvůli Cruisovým aktivitám ve scientologii. V Evropě se scientologie zdaleka netěší takové popularitě jako v Americe, naopak, v mnoha zemích není oficiálně uznána jako náboženské společenství a je považována za nebezpečnou. Praktiky scientologie jsou odborníky často označovány jako "vymývání mozku".

Každopádně výsledky Cruisova snažení jsou vidět - podle všeho je druhým nejmocnějším mužem v sektě a do jejích řad nahnal mnoho celebrit, naposledy například herce a zpěváka Willa Smithe. Jeho další misí je získat Victorii a Davida Beckhamovi.

Zkrácená verze zmíněného videa už byla ze serveru YouTube.com odebrána. Scientologická církev prohlásila v dopisu blogu Gawker.com, který jako jeden z prvních video uveřejnil, že bylo zřejmě ukradeno z jejich kostela. Žádala také, aby bylo ze stránek odstraněno.

Suri prý není Cruisova

Podle neoficiální biografie Toma Cruise, která se v Americe právě dostala na pulty, byla prý scientologie velkým problémem i ve vztahu Cruise a jeho bývalé manželky Nicole Kidmanové. Nicole asi vymývání mozku neholdovala. Ani po rozvodu s hercem se k jeho podivným aktivitám vyjadřovat nemůže - existuje prý video, kde se Nicole před oficiálním vstupem do "církve" zpovídá ze svých hříchů. Kidmanová se bojí zničení pověsti i kariéry a snáší tak i to, že jí její dvě děti, které s Cruisem adoptovala, neříkají mami, ale oslovují tak devětadvacetiletou Katie Holmesovou - Tomovu novou manželku.

Ta mu před dvěma roky také porodila první biologické dítě, dcerku Suri. Ani na děvčátku nenechal autor biografie Andrew Morton nit suchou. Tvrdí, že byla počata umělým oplodněním díky spermatu L. Ronna Hubbarda, který ale zemřel v roce 1986.

I o tom, jak si Cruise vybral Holmesovou - nevýraznou hvězdičku teenagerského seriálu Dawsnův svět - a udělal z ní módní ikonu a "robota" papouškujícího, co jí řekne, kolují zvěsti. Prý byla na posledním místě jeho seznamu, který obsahoval jména jako Scarlett Johanssonová nebo Jennifer Garnerová. Právě té Cruise údajně zavolal v roce 2004 a nechal jí na záznamníku neodolatelnou zprávu, ve které se ptal, zda herečka ví, "co je to svoboda". Ona ale nereagovala.

Kontroverzním tématem scientologie je - kromě mimozemského diktátora Xenu, který údajně před 75 miliony lety přivezl miliardy lidí na Zem ve vesmírné lodi - také její odpor vůči léčivům psychických nemocí a ignorace těchto problémů obecně. Například skalní scientolog John Travolta byl kritizován za to, že odmítá přiznat autismus svého syna a nevěnuje mu speciální péči, kterou čtrnáctiletý Jett potřebuje.

Scientologové: Kniha o Cruisovi je nepravdivá

Scientologové označují Mortonovy výroky za hrubé, vulgární a především lživé. Zdroje autora jsou podle nich nedůvěryhodné, protože se nikdy nesešel ani s Tomem Cruisem, ani s nikým z jeho blízkých a spolupracovníků. Stejně tak prý odmítl spolupracovat i se samotnými scientology.

"Nikdy Scientologickou církev ohledně těchto informací nekontaktoval. Po dva roky Scientologická církev učinila množství nabídek panu Mortonovi a nakladatelství St. Martins k zodpovězení jakékoli otázky. Pan Morton je odmítl. Odmítl jakékoli nabídky pomoci a spolupráce," říká Vlastimil Špalek z tiskové kanceláře Scientologické církve pro ČR a SR .