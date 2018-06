Jedině Hornová se bojí o osud televize Nova

Selský rozum Lence Hornové napovídá: "Tahle akce je velmi načasovaná, aby ovlivnila důležité financování televize Nova. Je to sice velmi stručně řečeno, ale na mě to tak působí. Někdo chce odradit investory, nemůžu ale usuzovat, kdo, protože do vysokého managementu nevidím." Podle Hornové může mít kauza souvislost i s faktem, že Nova získala licenci pro slovenskou televizi Global.

"Je to řízené a někdo na tom má eminentní zájem právě ve chvíli, kdy Nova bude potřebovat dost financí i kvůli Slovensku. Já být případným investorem, tak mě tahle situace určitě odradí," konstatovala Lenka.

Moderátor zpravodajství Reynolds Koranteng na otázku, jestli se v souvislosti se vzetím právníka Rozehnala do vazby bojí o svůj osud, reagoval slovy: "Kdo se nebojí o svůj osud, je bláhový. Jinak se k tomu vyjadřovat nebudu. Není tam nic jasného." Jak ale Reynolds dodal, o osud televize Nova se nebojí.

Moderátorka pořadu Kotel Michaela Jílková nerada reaguje, pokud nemá přímé a přesné informace. "O osud televize se nebojím. Je mi to ale nepříjemné, protože já stále říkám, že Železný je nejkorektnější šéf, jakého jsem kdy měla," prozradila Michaela Jílková.

"O svůj osud se nebojím a je to moje soukromá věc. Nemíním odpovídat," reagoval stroze moderátor zpravodajství Karel Voříšek.

Ani moderátor Slávek Boura se - podobně jako jeho kolegové - o osud televize Nova nestrachuje. Pokud jde o možnou spojitost se slovenskou televizí, do podstaty problému nevidí. "Byznys je ale byznys. Bude to určitě pokračovat dál," řekl.

"Bylo by fajn, kdybychom byli i na Slovensku. Obchodní věci jsou ale pro mě složité, a tak je nesleduji. Mě zajímá zpravodajství," řekl zpravodaj Pavel Dumbrovský.