Jedenáctiletý chlapec přednášel na univerzitě o medicíně

Přes to všechno ho znechucuje, když ho označují za "geniální dítě". "Viděli mě snad vystoupit z kouzelné lampy? Nejsem dítě-génius, jsem normální kluk, obyčejný, hrozně rád si hraju se svými hračkami i s mými kamarády. To jediné navíc je, že mám lepší paměť než ostatní a to mi dovoluje vstřebávat znalosti rychleji," prohlásil.

O své budoucnosti ještě nemá docela jasno. "Možná budu vědcem nebo matematikem."

Podle chlapcova otce odontologa Víctora Huga se jeho mimořádná inteligence projevila již několik hodin po narození, "když pevně zvedl hlavu a začal rozeznávat prostředí, které ho obklopovalo". Číst se naučil, když mu byl rok a dva měsíce a o půl roku později také psát.