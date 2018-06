Jedenáctiletá dívka porodila na své svatbě, ženich možná půjde za mříže

V jedenácti letech si některé holčičky ještě hrají s panenkami. Kordeza však vyměnila panenku za živé miminko. Z dcery Violety má nefalšovanou dětskou radost. "Hrávala jsem si s hračkami, ale teď je ona mou novou hračkou. Je krásná a miluji ji," řekla listu News of the World mladá maminka, která si uvědomuje, že musí rychle dospět a kvůli svým mateřským povinnostem se rozhodla nevrátit do školy.

Porod přišel neočekávaně během svatby, kterou bulharští romové chtěli slavit celkem tři dny. Druhý den slavnosti začala mít Kordeza bolesti a dvacet minut po příjezdu do nemocnice porodila. "Bylo to snadné, ale taky to bolelo. Byla jsem šťastná, když jsem ji spatřila. Má nos jako já a vlasy jako Jeliazko," řekla hrdá maminka.

Po porodu strávila Kordeza jen jednu noc v nemocnici a pak spěchala zpět do kostela, kde si vzala devatenáctiletého Jeliazka Dimitrova, který si své dcery zřejmě moc neužije. Čelí totiž šestiletému trestu odnětí svobody za sex s nezletilou.

"Byl jsem skutečně vyděšený, když jsem se dozvěděl, že je těhotná. Neplánovali jsme sex ani dítě, i když jsem se do Kordezy zamiloval na první pohled," řekl britským novinám otec malé Violety.

Svou mladičkou ženu potkal u školy, kde si z ní stříleli místní výrostci. Zastal se jí a vděčná Kordeza ho pozvala na schůzku. "Myslel jsem, že jí je patnáct. Neřekla, že jí je teprve jedenáct," prohlásil Jeliazko a jeho žena to potvrdila. "Nechtěla jsem, aby to věděl, Už by mě nechtěl," řekla Kordeza, která dlouho o svém těhotenství nevěděla. Upozornila ji na to babička, která si všimla, jak rychle přibrala.

"Pro naše dívky je normální, že mají děti v mladém věku. Je to naše tradice. Ale nechtěla jsem, aby se to stalo Kordeze. Ta je ještě příliš mladá," řekla babička Dida.

Ta bude taky jednou z poručnic malé Violety. Rodina žije v romském ghettu v bungalovu. Od státu budou na dítě dostávat příspěvek v přepočtu asi 2000 korun měsíčně.