Jeden večírek, velký souboj poprsí: Králová oslnila květákem na hlavě

"Dozvěděla jsem se, že party bude ve stylu osmdesátých a devadesátých let, a protože jsem ročník 82, tak jsem se zamyslela, co mě uchvátilo. Byl to film Flashdance, takže jsem zvolila podobné vlasy, červené lodičky, které jsem si pořídila, taneční náplety a legíny. Psaníčko tam pochopitelně nepatří, ale v té době nebyly mobily, tak bych ho neměla kam dát," smála se na kameru iDNES.cz Lucie Králová.

Někdejší miss, jež patří mezi hrstku modelek s přírodním poprsím, přiznala, že se po čtyřech letech od narození druhého dítěte začíná znovu vracet do práce.

"Teď budu končit s rodičovskou dovolenou, takže se po něčem poohlížím. Mám svoji představu, budu na tom makat od podzimu a mělo by se to týkat pohybu. Ale zbytek bych si nechala pro sebe, abych to náhodou nezakřikla."

Králová, která randí s bývalým hokejistou a současným politikem Jiřím Šlégrem, zůstává i nadále věrná severu Čech. Za prací tak do metropole nejspíš dojíždět nebude.

"Jednou už jsem do Prahy migrovala a pak zase odmigrovala zpátky. Mně se tam moc líbí. Já jsem z Teplic, Jirka z Litvínova, mezi sebou to máme patnáct minut autem. Sever Čech není žádná šeď, jak si mnozí myslí. Přírodu máme za rohem a do Prahy je to 45 minut. Není důvod něco měnit," dodala Králová, která zatím prý nepomýšlí ani na změnu rodinného stavu, byť je prý po boku Šlégra nadmíru spokojená.

Lucie Králová s přáteli

"Moje jedna kamarádka si dělá legraci, že se prý rozvedla proto, aby se znovu vdala. Já nevím, jestli to bude můj případ," uzavřela.

Vedle Králové se v zajímavých modelech party klubu Roxbury předvedly i další vyvinuté modelky jako Dominika Mesarošová, Julie Zugarová či Ornella Štiková.