Van Damme se popáté rozvádí. Manželka chce výživné a změnu jména

Portuguesová v žádosti uvedla, že chce od manžela pravidelné vyplácení výživného. Po rozvodu se ale hodlá vzdát jeho příjmení, které oficiálně zní Van Varenberg, Van Damme je umělecké jméno. Herec se zatím k jejímu návrhu nevyjádřil.

Manželé se rozvádějí už podruhé. Bývalá kulturistka byla totiž také třetí manželkou Van Damma. Svatbu měli v roce 1987 a první rozvod přišel v roce 1992 kvůli hercově aférce s Darcy LaPierovou, která se později stala jeho čtvrtou manželkou. Van Damme a Portuguesová se znovu vzali před šestnácti lety.

Manželé spolu nežijí od 7. března tohoto roku a mají dospělé děti Kristophera a Bianku. Zatímco Portuguesová žije v Los Angeles, Van Damme se zdržuje hlavně v Hongkongu.

Herec byl ženatý celkem čtyřikrát. Jeho první manželkou byla v letech 1980 až 1984 Maria Rodriguezová.

Manželství se Cynthií Derderianovou vydrželo rok. Rozvedli se v roce 1986.

Třetí manželkou hvězdy akčních filmů byla Portuguesová. Dva roky po rozvodu s ní si Van Damme vzal Darcy LaPierovou. Rozvedli se po třech letech a mají syna Nicholase. Herec těhotnou manželku podvedl s Kylie Minogue během natáčení filmu Street Fighter: Poslední boj, což přiznal až deset let po rozchodu.

„Ano. Stalo se to. Bylo to v Thajsku, měli jsme poměr. Sladké líbání, nádherné milování. Bylo by nenormální nemít s ní poměr, je tak nádherná a byla tam přede mnou každý den s nádherným úsměvem, simpatico, tak šarmantní, nehrála si na nic jako nějaká velká hvězda. Znal jsem Thajsko velmi dobře, tak jsem jí ukázal své Thajsko. Je to úžasná dáma,“ řekl herec pro britský list Guardian.