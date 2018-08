Syn Van Damma vyhrožoval smrtí spolubydlícímu s nožem na krku

Minulý rok v září se policisté k Van Varenbergovi dostavili po zhlédnutí záběrů bezpečnostní kamery, které ukázaly, že mladík zdemoloval výtah v domě a zničil ranami pěstí kus zdi. „Usvědčila ho krvavá stopa od výtahu přímo k jeho bytu“, napsal server AZ Central.



Po příjezdu policie Van Varenberg nechtěl otevřít dveře bytu a odmítl i lékařské ošetření. Po odjezdu hlídky se policisté do stejného domu zanedlouho vrátili. Přivolali je sousedé výtržníka. Vyděsil je křik z Van Varenbergova bytu.

Mladík napadl spolubydlícího za to, že si dovolil policistům otevřít dveře. Chytil ho zezadu, na krk mu přiložil dlouhý kuchyňský nůž a křičel „Za dva dny ti rodiče přijedou na funus!“

Policie se snažila do bytu dostat dvě hodiny. Nakonec se to podařilo díky spolubydlícímu, který z bytu utekl do přízemí, odkud zavolal Van Varenbergerovi a vyzval ho na souboj.

Herec, který se nechal vylákat z bytu, byl okamžitě zatčen a odvezen do policejní cely k výslechu. Policisté objevili v bytě při prohlídce také marihuanu. Van Varenberger se ve středu 15. srpna kvůli polehčujícím okolnostem raději ke všemu z čeho byl obviněn přiznal. Soud stanovil začátek výkonu trestu na 3. říjen s tím, že kvůli nízkému věku a žádnému předchozímu deliktu bude věznění odloženo podmínečně.

Van Dammův nejmladší syn Van Varenberger pochází z Los Angeles. Jeho matkou je americká modelka a herečka Darcy LaPierová (53). Ve filmu Kickboxer: Retaliation se herec v roce 2017 objevil po boku svého otce. Van Damme byl za svůj život ženatý hned pětkrát se čtyřmi různými ženami.