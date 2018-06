Je za otištěním erotických fotek České Miss konkurence? Zapletal to popírá

"Lucie Hadašová je krásná, půvabná mladá dáma, za kterou plně stojím," uvedla Maláčová. "Fotografie nepovažujeme ani já, ani Lucie a ani jejich autor za erotiku či porno, jak mylně informují některá média. Jde o módní fotografie spodního prádla, které jsou zcela v pořádku a v souladu s pravidly České Miss."



Maláčová dále prohlašuje, že fotografie nebyly pořízeny s cílem, aby na zvětšených detailech bylo zobrazováno cokoliv z intimních partií Luciina těla a zveřejněné snímky považuje s největší pravděpodobností za fotomontáž. "Tuto informaci mi potvrdili Lucie i fotograf. Proto ještě nepovažujeme celou věc za ukončenou. Pokud se to potvrdí, zvážíme další právní kroky."

Anonymně mě zastrašují

Michaela Maláčová přiznává, že s narůstající popularitou a úspěšností České Miss se množí pokusy soutěži uškodit. "Přičítám to závisti konkurence a nebo snaze zviditelnit se na úkor České Miss," říká ředitelka soutěže a dodává, že pokud se ukáže, že za některými nefér kroky je nějaká konkrétní osoba, začne celou kauzu řešit přes právníky. Maláčová, která je v současné době v USA, má k tomuto kroku i další důvod a tím jsou pokusy o anonymní zastrašování.



A co na to Zapletal?

"Viděl jsem ty fotografie, pornografické mi nepřipadají," říká prezident soutěže Miss ČR Miloslav Zapletal. "Michaela Maláčová se v tisku nechala slyšet, že by to mohl být tah konkurence. Pokud tím myslí Miss ČR, tak já odpovídám, že už dávno neberu Českou Miss jako konkurenci a je to podle mne pouze snaha o jakési hledání výmluvy někde jinde," říká Zapletal.