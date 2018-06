Je váš partner schizoidní osobnost?

1. Působí, jako by nikdy a z ničeho neměl radost?2. Zachovává si od druhých lidí značný odstup?3. Nedokáže vyjádřit kladné city ani pohnutí?4. Kritika ani pochvala se ho příliš nedotknou? Jako by měl hroší kůži?5. Sex pro něj není příliš důležitý a když, tak probíhá věcně a bez fantazie?6. Je to spíše samotář?7. Hodně se zabývá sám sebou, prožívá ledacos ve fantazii, domýšlí se?8. Na to, jak působí necitlivě, se velmi snadno urazí?9. Společenské normy respektuje, pokud je považuje sám za správné a pro něj výhodné?10. Nemá rád závazky? Rozhoduje se zásadně po svém?11. Má-li koníčka, dává jeho pěstování přednost před blahem rodiny?12. Ženské slzy ho spíše zatvrdí, než by jej obměkčily?13. Má sarkastický smysl pro humor?Nad hodnocením nemusíte dlouho přemýšlet. Každé ano rovná se jeden bod.Ech ti muži... ten, jehož popisujete, ovšem schizoid není.Jisté zárodky schizoidní osobnosti ještě nejsou dostatečnou zárukou, že jde o rozvinutý exemplář.Schizoidní rysy jsou s vysokou pravděpodobností velmi výrazné.Schizoidní osobnost jak z učebnice vystřižená. Jste-li jemná, něžná, citlivá intelektuálka, rezignujte na jakékoliv pokusy o jeho »polidštění«. Proč? I práce, která prý polidštila opici, je na schizoida krátká.P. S. Nejemné, neněžné a necitlivé neintelektuálky na marnost svých snah přijdou samy.