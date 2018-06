Je v dobré náladě, říkají o Muži roku Zachovi lékaři

"Překvapivě je v dobré náladě. Na to, jaký to je pro hocha, který byl v plné síle, problém, to snáší velice dobře. Pociťuje naději, že to bude lepší. Podporuje ho i rodina, která je s ním stále v kontaktu," řekl MF DNES náměstek ředitele Fakultní nemocnice Hradec Králové Zdeněk Tušl.

Každý den s mladíkem, který zatím nehýbe rukama ani nohama, cvičí rehabilitační sestra. "Cvičitelka s ním hýbe, aby končetiny neztuhly."

Soutěž provází smolné Okamžiky Kolapsy, zranění, potrat Paroubkové

"Martinův stav zůstává vážný, ale už není v ohrožení života. Jsem v kontaktu s rodiči i jeho starším bratrem. Byl jsem včera v nemocnici. Musím říci, že to bere fakt hodně statečně a snaží se nedat to na sobě znát, ale přeci jen je to bohužel tragédie a asi si ten stav ještě příliš neuvědomuje," řekl organizátor soutěže Muž roku, která je obdobou ženských soutěží krásy, David Novotný.

Na konci týdne by Zacha měli převézt z hradecké fakultní nemocnice do Fakultní nemocnice Motol v Praze. Tam se nachází velká spinální jednotka, která patří k předním centrům v České republice. Lékaři se tady zabývají léčbou onemocnění páteře včetně úrazů páteře a míchy.

"Přesun není kvůli tomu, že by rodina nebyla spokojená s péčí ve fakultní nemocnici. Děkují a jsou vděční lékařům, že zachraňují Martina, a jsou vděční i lidem, kteří píší dopisy s přáním k uzdravení. Rodina je za to vděčná a váží si toho," dodal Novotný.

Zach se stal Mužem roku v pátek 28. srpna při finále soutěže v Náchodě. Den poté ale při třetím skoku na lyžích do rybníka Kačák ve Vrchlabí dopadl hlavou na mělčinu a vážně si poranil páteř. Sedm hodin ho operovali lékaři v královéhradecké fakultní nemocnici, kam byl letecky převezen. Museli zpevnit zlomený obratel, který poškodil míchu.

V nemocnici Motol operují každé léto pět až šest mladých mužů, kteří se zranili skokem do vody. "Většina má trvalé následky a skončí na vozíku," řekla mluvčí nemocnice Eva Jurinová.

Zach dříve vrcholově sportoval, běhal na lyžích. V poslední době sport provozoval už jen rekreačně. V říjnu se měl zúčastnit soutěže Muž desetiletí, při které se utkají vítězové všech dosavadních deseti klání o titulu Muže roku.

Při letošní soutěži si Zach získal porotu nejen mužným tělem, ale i svou povahou. "Martin, když soutěžil, tak byl miláčkem celého publika i poroty," dodal Novotný.