Je úžasné pomáhat, říkala první dáma

Já a nepřítel nadací? Určitě ne



Po včerejší návštěvě první dámy v Domě otevřených možností v pražském Karlíně by se dalo říci, že už i ona se „oblékla“ do role dobročinné první dámy, která ze své pozice podporuje různé nadace. Se vším, co k nim patří, tedy i s fotografickou přehlídkou.



„Je tak vzácné, když někdo dělá něco dobrého sám a dobrovolně, bez nároku na cokoliv. Je úžasné, kolik takových lidí je,“ rozplývala se Klausová a odmítala, že by měla kdy v minulosti k dobročinnosti a nadacím rezervovaný postoj. „Pokud jsem měla nějaké výhrady, kritizovala jsem to, že se lidé z neziskového sektoru někdy nedovedou mezi sebou domluvit,“ prohlašuje.



Při včerejší návštěvě působila uvolněně a neokázale, v černých kalhotách a červeném tričku se nenápadně pohybovala mezi desítkami hostů. Nijak nespěchala, nebyla obklopena ochrankou, ráda se pustila do povídání a nakonec si ještě dva košíky koupila. Dům otevřených možností, který pomáhá dospívajícím dětem ze sociálních ústavů zapojit se do běžného života, nenavštívila poprvé. Patronkou projektu už byla při jeho založení před pěti lety.



Při kritické debatě o zaplněných ústavech se prezidentova manželka svěřila, že sama v dětském domově pobývala, když jí bylo devět let. „Byly jsme v něm společně s mými dvěma sestrami, když byli naši rodiče vážně nemocní. Proto si dovedu daleko lépe představit, co člověk cítí, co všechno mu schází,“ podotkla. Mluvila i o svých plánech, uvedla, že zatím stále zvažuje, jak bude její pomoc nadacím vypadat. „Chci ale podporovat takové projekty, u nichž projevují aktivitu i ti, kterým má být pomoženo,“ řekla. Sama zatím o založení nadace neuvažuje.



Havlová rozdala statisíce



Na rozdíl od Livie Klausové bylo vystoupení Dagmar Havlové na veřejnosti uspěchanější. Přišla později, ještě před ní vběhli do kanceláří nadace Vize 97 její dva boxeři. Na Havlovou čekal starosta Plané nad Lužnicí František Chramosta, který po chvíli převzal šek na opravu místního domu s pečovatelskou službou. Z jeho chování bylo cítit, jak je šťastný, vždyť na šeku byla částka 731 tisíc korun.



„Věřím, že peníze pomohou zlepšit stáří vašim klientům. Doufám, že peníze budou využity správně, aby jim co nejvíce pomohly,“ uvedla Havlová. Uslyšela starostovo ujištění, že už příští měsíc začnou s opravami míst, které zpustošily loňské povodně.

Společně s ním přijela i ředitelka tohoto domova Božena Valentová, která manželce bývalého prezidenta přivezla velkou kytici. Tu jí poslali klienti obdarovaného domova. „Všichni vás moc obdivují a přejí vám do budoucna mnoho štěstí,“ říkala ředitelka.

