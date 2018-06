Je to zátěž, říká psycholožka

"O to větší mezi nimi asi bude soupeřivost a o to zajímavější bude, kdo bude muset skupinu každý den opustit."Účast v soutěži považuje Rezková za zátěžovou situaci. Ne každý dokáže své schopnosti dopředu zodpovědně odhadnout a takovou zátěž nebo stres zvládnout. Podle psycholožky má soutěž své kladné i záporné stránky."Kdo při ní nezvyklou zátěž zvládne, může získat pro svůj další život určitou posilu a obohacení," dodala Rezková. Zanedbatelná není ani nutnost zvýšené sebekontroly během soutěže. Její účastníci budou totiž muset usilovat o to, aby ostatním ve skupině nebyli ničím nepříjemní. Výhra totiž čeká jen na toho hráče, který zůstane v uzavřeném prostoru až do konce.