Je to v pr…, vyhrkla Basiková na TýTý. Máme pěkná sprostá slova, říká

"Já jsem jen reagovala na Karla Šípa, který předtím spekuloval, jestli dostane cenu, nebo jestli se na něj diváci vy….. A když jsem tu obálku otevřela, viděla jsem, že on tu cenu opravdu dostal, tak jsem si řekla: "To je v pr….., tak je to Karel Šíp", líčí Bára Basiková, jak ke spontánní reakci došlo.

Případných následků ze strany České televize se nebojí. Podle ní bylo toto velmi rozšířené slovo použito ve správnou chvíli, aniž by někoho pohoršovalo. "Řekněte mi, kdo občas nepoužívá nějaké pěkné peprné české slovo. Myslím si, že čeština je krásná, tvárná, zvukomalebná a má spoustu krásných sprostých slov, která když se použijí v pravou chvíli, tak mají správnou váhu a ten správný smysl," míní.

Basiková vystoupila na TýTý v tmavě modrém kostýmu, který jí byl ušit na míru studenty Střední průmyslové školy v Liberci. Na pódiu si to v něm užívala. "Považuji to za jeden z nejkrásnějších modelů, který jsem kdy měla na sobě. Je to modrý samet a jsem moc pyšná, že mi ho ušili na míru. Jsem na to pyšná."

Cený TýTý za rok 2012 - Píseň Tam za vodou v rákosí doprovodili Petr Kolář a Bára Basiková polibkem.

Milý rozruch způsobila Bára Basiková i při písni Tam za vodou v rákosí, kterou zpívala s kolegou Petrem Kolářem. V přímém přenosu si symbolicky vyměnili pár letmých polibků.



"My jsme si tu píseň moc užili, protože jsme s Petrem mnoho let kamarádi a kolegové. Já ho mám moc ráda a jako zpěváka ho moc obdivuju. A čí cena mě na TýTý potěšila? Potěšil mě Ondra Brzobohatý, protože je to nesmírně talentovaný kluk. Nejen, že je vynikající herec, ale je to taky skvělý zpěvák, výborný muzikant. Navíc je hezký, skromný a milý," uzavřela zpěvačka.



