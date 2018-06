Je to trapná kampaň, žiju s manželkou, říká o údajném rozvodu Mládek

Jak se v těchto dnech vůbec má činorodý Ivan Mládek, který příští rok oslaví sedmdesátiny?

Nikdy jsem neměl tolik práce jako dneska. Myslel jsem si, jak se budu po šedesátce už jen válet na zahradě, chodit do lesa na houby a večer na pivo, ale je to čím dál horší. Ale jsou jen dvě možnosti. Buď být zapojený v procesu pořád naplno, nebo se na všechno už vykašlat. Ale to se mi jednak ještě nechce, a pak jsou tu určité závazky ke kolegům, kteří do penze mají ještě hodně daleko. Takže volného času mám opravdu málo.

Je to paradox, že se až nyní řeší vaše soukromí. Podle jistých spekulací se rozvádíte s manželkou Evou. Jaká je pravda?

Víte, k tomu se vyjadřovat opravdu nechci. Myslím, že už doba uzrála tomu, abych s médii přestal komunikovat a stáhl se pokud možno do soukromí. Mám na to léta, abych všechny nabídky od rozhlasu, televizí a tisku už odmítal. Sem tam se budu maximálně vyjadřovat ke svým autorským věcem, k čemuž jsem většinou vázán i smluvně. V mém věku je mi trapné se k nedávné kampani v bulvárních časopisech vyjadřovat, a pak se živím legrací a vést vážné polemiky nebo kvůli nějakým výrokům se dokonce soudit, to by mi v mé profesi uškodilo. Bulvár neodsuzuji, patří ke kapitalismu, který jsem celý život chtěl, lidi hlavně baví a krmí často kravinami, což já dělám vlastně také.

Ivan Mládek stále žije s manželkou Evou

Chápu, ale dovolte jen jednu osobnější otázku: stále tedy žijete s manželkou?

No samozřejmě, že ano.

Pro TV Barrandov točíte seriál Noha 22, v čem se liší od sitcomů Cyranův ostrov či Cyranův poloostrov?

Zase to bude konverzační komedie, jen nejsem příznivec nekonečných seriálů, a tak jsem se snažil vymyslet aspoň jiné prostředí a jiné postavy, ale samozřejmě v tom samém obsazení. Někdo nás kritizoval, že neděláme sitcom a že jenom dřepíme, a tak teď už nebudeme sedět, ale ležet. Přesto bude Noha 22 poněkud víc rozpohybovaná. Ležet budou jen pacienti a kolem nás se budou hemžit sestry, doktoři, lapiduch, různé návštěvy, uklízečka...

Takže jste si napsal takovou roli, abyste se v práci moc nezapotil, abyste po ní mohl pracovat dál. Jak dlouho vlastně během natáčení ležíte?

Celý den. Točíme od devíti do šesti. Vstáváme jen na záchod, jako v nemocnici. I jídlo nám někdy nosí do postele.

Odchod Iva je jako smrt příbuzného

Herci z Nohy 22 - Ivo Pešák (vlevo) už v týmu bohužel není

Nohu 22 jste začínali točit ještě s nedávno zesnulým kolegou Ivo Pešákem. Byl jeho odchod pro vás bolestivý?

Samozřejmě. Je to velká ztráta, byl to můj kamarád a spoluhráč celý život. Vždyť se známe od osmnácti, kdy jsme spolu hráli v různých dixielandových kapelách. Byla tam pak menší odmlka, ale když jsem dal dohromady pódiovou formaci Banjo Bandu, na Iva jsem si hned vzpomněl. Se svými šponovkami a dlouhým plnovousem začal být okamžitě populární, což se dalo předpokládat. Nastupoval, když už jsme byli rozjetí a dělal si před prvním představením starosti s tím, že naše písničky nezná. Tak jsem mu řekl, že se je postupně na pódiích naučí a ať se zatím s klarinetem jen někam postaví o kouká do lidí. On poslechl a jen se na pódium postavil, hned měl největší úspěch. Byl to fenomén.

A lidsky ho postrádáte víc než pracovně?

V tom autě chybí. Když s někým jezdíte třicet let, je to jak když vám umře nějaký příbuzný. Zemřel při operaci, byl na tom velice špatně se srdcem. Srdce zákrok nevydrželo.

Ivo Pešák a Ivan Mládek - vernisáž výstavy v polském městě Opole (21. února 2008)

Je mi jasné, že Ivo Pešák je nenahraditelný, ale máte v souboru nějakou novou posilu?

Do filmového týmu máme nový objev. Je to třicetiletý Rus Seva Moskvin, úžasný člověk, který mluví česky jako my, studoval bohemistiku, a za námi jezdí až z Petrohradu. Tam jsme se poprvé setkali u piva, když začal říkat, že je náš fanda. Líčil, do jakých hospod v Praze rád chodí a tak jsem mu nabídl, že těmi pravými hospodami ho musíme teprve protáhnout. Aby neměl problém s vízem, napsal jsem mu do Nohy 22 jednu roli. Zahrál to neuvěřitelně, byl to herecký výkon hodný Oskara.

Když se s námi zúčastnil jedné vernisáže a přítomné fascinoval svým zpěvem a nevídaně vtipnými hudebními parodiemi, přišla za námi jedna Ruska s tím, jestli vůbec víme, kdo nám tady dělá šaška. Prozradila nám, že je Seva u ruské veřejnosti neuvěřitelně populární, prý jako Gott u nás v Česku. A přitom na sobě nedával nic znát, hrál na nás našeho řadového fanouška. Sice se zmiňoval, že má nějakou kapelu, ale nevěnovali jsem tomu moc pozornost. Kde se v Česku objeví, tak jsou z jeho one man show nadšení. Kromě svých písniček umí zpívat k nerozeznání jako Armstrong, Sinatra, Piaf, Presley, Pugačovová. A hlavně je s nim vždycky sranda.

Takže bude s vámi vystupovat dál?

Má dost práce v Rusku, ale slíbil, že jak to jen půjde, bude s námi spolupracovat. Napsal jsem mu role do dalších dvou dílu Nohy a objeví se s námi také občas na českých pódiích. Skutečnosti, že je ochoten s námi spolupracovat a natož, že je naším fandou, si velice vážíme.