Je to pukavec, který smrdí, říká Landa o působení v totalitním Orlíku

"Když jsme začali vážnět, když šlo do tuhýho, tak jsme zvážili existenci a ukončili ji. Dnešním úhlem pohledu roku 2010 na Orlík nejde nahlížet, všichni vědí všechno, ale tenkrát nikdo nevěděl nic. Vzpomínám na to tak, že to nebylo tak příšerné, jak se to prezentuje. A Orlík nebyli zdaleka takoví masoví vrahové a té nadsázky tam byla velká porce, než to dnes vypadá. Myslím, že by to mělo zůstat v těch letech, kde to je. Je to takový pukavec v podzemí a strašně smrdí," řekl Landa.

Skupina Orlík

Kapela Orlík vznikla v roce 1988, zakladateli byli Landa s hercem Davidem Matáskem, kteří název převzali od stejnojmenné vinárny. Fungovali a koncertovali převážně v době totality. V roce 1990 pak kapela vydala první studiovou nahrávku Oi!, která si získala velkou oblibu, zejména mezi porevolučně importovaným hnutím skinheads, kvůli svým rasistickým textům zároveň i mnoho odpůrců, připomíná Wikipedie.

V rozhovoru pro show Těžkej Pokondr na Frekvenci 1 mluvil zpěvák a i o své lásce k hraní, které se rozplynula dřív, než mohla pořádně začít.

Manželsko-autorská dvojice Mirjam a Daniel Landovi

"To je v podstatě sféra, do které jsem vstoupil před lety a chtěl se jí zabývat profesionálně, ale tehdy jsem úplně nepochopil, že mě spíš baví být hercem života. Role, které jsem chtěl hrát, jsem si myslel, že prožiju před kamerou, ale je to jinak: všechny ty závodníky a roky jsem se rozhodl žít skutečně a ne je hrát, takže jsem z toho odstoupil. Navíc si myslím, že je to strašně tvrdá práce, která nevyhovuje mýmu temperamentu a mým potřebám," vysvětlil Landa, jež si zahrál hlavní roli v novém filmu Tacho, který režírovala jeho žena.

