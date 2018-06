Je to pravý muž, ocenil Putin DiCapria, když přispěl na záchranu tygrů

"Rád bych vám poděkoval, že jste přijel i přes všechny překážky. Člověk se slabšími nervy by to zřejmě bral jako znamení, aby nejel, že to nestojí za to," řekl DiCapriovi Putin a narážel na událost, kdy se DiCapriovo letadlo muselo kvůli poruše motoru vrátit na letiště (viz článek o nouzovém přistání DiCapriova letu).

Amerického herce nazval ruský premiér skutečným mužem a ocenil jeho vytrvalost. DiCaprio pak na sebe prozradil, že je napůl Rus. Dva jeho předkové byli prý z Ruska. "Zítra si tedy musíte prohlédnout Petrohrad, abyste mohl být pyšný na své ruské kořeny," reagoval premiér Putin.

DiCaprio se pak zapojil do jednání summitu. Je členem Světového fondu na ochranu přírody a podílel se na mezinárodní kampani, která měla do fondu na záchranu tygrů přinést 20 milionů dolarů. Sám teď fondu věnoval milion.

Přesto však zůstává financování programu na záchranu tygrů problematické. Summitu se zúčastnili zástupci 13 zemí, v nichž ještě žijí tygři ve volné přírodě a stanovili dvanáctiletý plán, na který je potřeba 350 milionů dolarů (6,4 miliardy korun). Účastnické země však zatím přislíbily jen 127 milionů dolarů.

"Cíl je obtížný, ale dosažitelný," prohlásil Vladimir Putin a vyjádřil přesvědčení, že je v silách účastníků summitu zajistit, že do roku 2022 bude na světě žít přes 6000 tygrů. Nyní jich je jen 3200, což je podle Putina situace "blízká katastrofě".

Některé ze zemí, v nichž šelmy volně žijí, jako například Laos, Bangladéš nebo Nepál, ovšem patří mezi nejchudší v Asii a nebudou moct přispívat na program. Jeho financování tak bude do velké míry záviset i na západních zemích.