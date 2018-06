Je to prasárna, sepsul Kraus koalici v Praze a obul se do Březiny z ČSSD

"Co vy říkáte na ty tisíce lidí, kteří demonstrují proti té vaší smlouvě? My se cítíme podvedení a myslíme, že koalice není fér," ptá se Karla Březiny Jan Kraus. "My se nemáme za co stydět, my jsme náš program do koaliční smlouvy prosadili. Když nebudeme plnit program, budeme za čtyři roky skládat účty," brání se Březina. "Je to prasárna," trvá na svém Kraus.

Ve funkci náměstka by se měl Karel Březina věnovat oblasti dopravy a informatiky. Jinak je ale specialistou na podnikové řízení a Janu Krausovi poradí, jak má řídit svou show.

Pozvání do Show Jana Krause přijala i herečka Kateřina Macháčková, která představí knihu o svém otci, herci a režisérovi Miroslavovi Macháčkovi. "S tatínkem jsme se moc neviděli, protože se s maminkou rozvedl, a pak jsme se seznámili, až když jsem chodila na DAMU. Až když zemřel, pátrala jsem, jaký měl ke mně vztah, a zjistila jsem, že docela silný, ale už jsme si to nestihli říct," prozradí Macháčková o svém vztahu ke slavnému otci.

Janu Krausovi kromě knížky ale přinese ještě jeden dárek - sýr pro seniory, který mimo jiné slibuje podporu usínání.

Posledním hostem bude majitelka psí pekárny Drahoslava Venclovská, která začíná péct na Vánoce psí cukroví.