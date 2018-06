Je to nedůstojné, sepsula Kuchařová přehlídku spodního prádla v kasinu

"Přijde mi to pro děvčata nedůstojné," komentuje Kuchařová přehlídku spodního prádla vítězek soutěží krásy v pozdních hodinách v prostorách kasina.

"Neodsuzuji to, chápu, že je to byznys a každý si může zvážit sám, na kolik je takové vystupování reprezentativní. Myslím si, že děvčatům takto zbytečně klesá kredit," doplňuje naše jediná Miss World.

Rakouský herec Andreas Daniel a Táňa Kuchařová během pokerového turnaje

Pozvání do nově otevřeného kasina sice přijala, ale na rozdíl od svých kolegyň nemusela předvádět - coby čestný host večera se zapojila do pokerového charitativního turnaje, jehož výtěžek půjde na konto její nadace pomáhající seniorům.

"Majitel kasina významně podpořil moji nadaci a protože jsem v době otevírání byla v Čechách, kývla jsem na pozvání," objasnila Taťána, která je ve své vlasti jen na skok. Brzy se totiž přesune do Německa a posléze opět do New Yorku, kde ji čeká práce v modelingu a další charitativní projekty.

Taťána Kuchařová a Lane Carlson

Do Ameriky se pak těší i proto, že se po delší době opět shledá se svým partnerem Lanem Carlsonem, s nímž 7. listopadu oslavila roční výročí. Jelikož ale oba byli pracovně vytížení, a každý z nich na druhém konci planety, museli si vystačit s romantikou po internetu.

"Slavili jsme výročí před mým odletem a poté po Skypu, každý si dal skleničku dobrého vína a symbolicky jsme si přiťukli. Nebralo to konce, povídali jsme si asi do tří do rána našeho času," svěřila iDNES.cz Kuchařová, která se netají tím, že její vztah stále kvete. "Máme se nádherně, milujeme se a užíváme si to," dodala zamilovaná kráska.

Zpět do Česka se Taťána Kuchařová vrátí již 18. listopadu, kdy ji čeká netradiční módní přehlídka Fanatique art show v art galerii Kotelna. V rámci charitativní akce si spolu s dalšími modelkami oblékne šaty potištěné obrazy a výtěžek poputuje na konto její nadace Krása pomoci.

Další významnou akcí v Česku pak bude křest jejího prvního českého kalendáře, který plánuje na začátek příštího měsíce, či významná charitativní akce v New Yorku Faith For Humanity, kde se objeví po boku předních světových hvězd.