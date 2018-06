Je to fuška, říká o těhotenství zakulacená Jitka Čvančarová

"Muž se sice snaží, jak může, ale tohle musí ženská zvládnout sama. Neumím si sice představit, že bych byla úplně sama, v tomhle směru jsou pro mě samoživitelky hrdinky, ta podpora je prostě důležitá," řekla iDNES.cz Jitka Čvančarová, jíž by prý nevadilo, kdyby "matka příroda" dokázala požehnaný stav zkrátit.

"Byla bych radši, kdyby to bylo kratší. Nedá se říct, že by to byl ideální stav, občas je to fuška, ale stojí za to to vydržet. Možná druhé těhotenství, dá-li Bůh, bude lepší, ale hlavně, ať se to narodí zdravé. Moc se těšíme," doplnila rodačka z Mělníka.

Poslední prací v divadle bylo pro Jitku Čvančarovou představení Cena za něžnost. Další práci přijímá pouze s ohledem na svůj aktuální stav.

Těhotná Jitka Čvančarová v pořadu TV Barrandov To byl náš hit ukázala, že dokonale zpívá

Příležitost zazpívat si v přímém přenosu show To byl náš hit na TV Barrandov ale neodmítla. Vždyť ji diváci jako zpěvačku příliš neznají.

Čtyřikrát těhotná

"Je to můj původní obor, mám vystudované muzikálové herectví, ale je pravda, že devadesát procent mé práce tvoří činohra. Ale zpívání neopouštím, naopak si ráda zazpívám. Ale samozřejmě se už snažím odpočívat, aby se nám nenarodilo šíleně hyperaktivní dítě," směje se herečka a zpěvačka, která živě zazpívala Lásko má, já stůňu, čímž dokázala, že jí do vínku bylo dáno i hudební nadání.

Herečka Jitka Čvančarová a její manžel Petr Čadek

Životním partnerem a otcem dítěte Jitky Čvančarové je tanečník Petr Čadek, kterému řekla ano letos v září. Svatbu vnímají jako důležitý životní krok. "Pro nás s mužem byla svatba, nebo složení slibu, obrovský životní krok a jeden z nejsilnějších zážitků. Možná jsme staromódní, ale my tomu věříme. Zeptejte se mě, jak se nám žije, za x let, až budeme slavit zlatou svatbu," uzavírá Čvančarová.