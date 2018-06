Je těžké určit hranici mezi vděkem a korupcí

Ivan Wilhelm těsně po zvolení rektorem Univerzity Karlovy.

* Kauza právnické fakulty je v tuzemsku vůbec první svého druhu. Svědčí podle vás o tom, že v tuzemsku přibývá korupce? Že jí je dnes více než před deseti lety?Domnívám se,že v České republice teď opravdu je korupce víc. A více je i situací, které korupci nahrávají.* Proč si to myslíte?Protože se s tím dost často sám potkávám. Uvedu příklad: když přijedu já nebo kdokoliv jiný do zahraničí - třeba do Švýcarska, do Francie nebo do Spojených států, tak vidím i na drobnostech, že to jde jinak: poctivěji než tady.* Konkrétně?Například v restauracích, hospodách, ve službách vůbec. Přijedete do hotelu, obslouží vás, máte potíže, pomohou vám, rozbitou věc opraví - a nikde nepřipadá v úvahu, že byste za to někomu něco dával. A když už se snažíte něco dát, dívají se vás podivně: a pokud si peníze vezmou, tak spíš proto, aby vás neurazili. Samozřejmě by asi neudělali skandál z toho, že je urážíte,ale je vidět, že na peníze či pozornosti nečekají. U nás je to naopak. Je přímo vidět, že na něco čekají.* Vás osobně už se snažil někdo podplatit?V tuto chvíli si neuvědomuji.* A jako prorektora Karlovy univerzity?To kdyby někdo udělal, bych byl možná dokonce rád. Protože bych alespoň věděl, kde konkrétně mám začít s touto věcí bojovat.* Vy sám jste se někdy snažil někoho uplatit? Byť by to byl třeba malíř pokojů?Nevybavuji si, ale myslím, že ne.* Ani z vděku? Kde je vlastně hranice mezi vděkem a korupcí?Přesná hranice určitě není. A to je právě to, na co se hřeší. Člověk musí velmi pečlivě zvážit, o co jde. Kdyby za mnou třeba přišla maminka bývalého studenta a řekla: já jsem tak ráda, že náš kluk tady vystudoval, on je teď doktor práv, já jsem tady něco upekla - pojďte, sníme buchty, tak proč bych to s ní nesnědl?Ivan Wilhelm je už pět let prorektorem pro rozvoj Univerzity Karlovy a působí též jako předseda Rady vysokých škol. Kromě toho přednáší na Matematicko-fyzikální fakultě UK. Sám vystudoval Fakultu technické a jaderné fyziky Českého vysokého učení technického, konkrétně obor jaderná fyzika. P o studiích dlouhodobě působil v Laboratoři neutronové fyziky v Dubně. Krátce byl členem KSČ, z níž byl v roce 1969 vyloučen. Před týdnem byl ve svých sedmapadesáti letech zvolen již pětistým šestým rektorem Univerzity Karlovy. Je ženatý, má jednu dceru.