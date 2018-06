Je skvělé být zase modelkou, říká kyselinou zohavená Katie Piperová

Nejdřív se zdálo, že jí útok kyselinou zničil celý život. Katie Piperová ovšem psychicky zvládla nejen hrůznou událost, ale i všechny operace a následnou rekonvalescenci. Věřila, že se vrátí k normálnímu životu. Jediné, s čím se rozloučila, byla její kariéra modelky. I v této oblasti ale nakonec Katie Piperová zdolala všechny překážky a vrátila se před objektiv.

Pro časopis Reveal pózovala v několika luxusních modelech a výsledek ji potěšil. "Vidět tyto fotky je pro mě zásadní moment. Je to úžasný pocit být zase modelkou a cítit se jako normální holka. Doteď jsme byla ta, co přežila útok kyselinou, ale teď jsem to konečně zase já. Doufám, že jiné postižené ženy to uvidí a dodá jim to sebevědomí," řekla deníku Daily Mail Piperová.

Nikdy už nebude mít jemnou a dokonalou pleť jako před útokem a zůstala na jedno oko slepá. Přesto se Katie Piperová cítí znovu jako zdravá přitažlivá žena, což jí před rokem připadalo nemožné.

"Po útoku jsem nevěděla, kdo jsem. Moje sny o kariéře byly pryč, měla jsem jizvy i na duši. Teď už se neděsím každého zvuku a mé psychické rány se hodně zhojily. Stále nemám ráda davy a nechodím sama ven za tmy, ale jinak vedu normální život. Chodím do restaurací a barů a povídám si s muži. Chci se vdát a mít děti, ale teď jsem na vztah moc zaneprázdněná," uvedla Piperová, která založila nadaci pomáhající lidem s popáleninami.

Katie Piperová utrpěla zranění v březnu 2008, když jí neznámý muž na ulici polil kyselinou. Ukázalo se, že si ho najal její žárlivý expřítel. Oba muži byli odsouzeni na doživotí.