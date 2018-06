Je pro mámu ten pravý, říká o novém příteli Bílé její syn Filip

"Je strašně dobrej, perfektní, umí strašně dobře vařit. A fakt pro mámu ten pravý," řekl o Makovičkovi Filip Kratochvíl.

Zpěvačka nejprve svého nového přítele tajila ze strachu, aby mu zájem médií neublížil. Nakonec se ale ukázalo, že Makovička není zdatný jen fyzicky. "Můj partner je vyrovnaný a se sebevědomím ani s náladou mu to nehnulo. To spíš uklidňoval on mě," prozradila Bílá.

Ráda ale vzpomíná na okamžiky, které trávili jen spolu, aniž by o tom kdokoli věděl. "Prožila jsem pár měsíců, kdy jsem měla sladký vztah díky anonymitě, kterou jsme si zachovali přesto, že jsme se neschovávali. Teď je to pryč," posteskla si zpěvačka.

Stále se ale snaží držet svou lásku stranou mediální pozornosti, takže na všechny akce chodí raději se synem Filipem, který si je doslova užívá.

"Mě baví ty pracovní aktivity. Kdybych měl hodnotit tyhle prázdniny od jedničky do desítky, tak je to deset," řekl spokojený Filip Kratochvíl.

Díky své matce si mohl zahrát drobnou roličku i v připravovaném 3D filmu V peřinách.

VIDEO: Bílá bude hrát V peřinách. Štáb iDNES.cz při natáčení Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Filipa Kratochvíla prý showbyznys baví a chtěl by se do něj sám dostat. Pěvecký talent po matce nezdědil, ale rád by se věnoval režii, takže pozorovat natáčení první české 3D pohádky pro něj byl velký zážitek.