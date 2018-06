Je posledním z rodu Kennedyů?

Patřit kdynastii Kennedyů znamená v Americe totéž jako mít v Evropě šlechtický titul. Ve světle okolností, za jakých Kennedyové umírají, však příslušnost kslavnému a vlivnému klanu znamená také čelit lidským tragédiím.Současný vůdce dynastie, demokratický senátor Edward Moore "Ted" Kennedy, sice přežil už dvakrát svoji smrt, přesto by se měl mít na pozoru. Lékaři se obávají, že tentokrát může zabíjet obezita! Devětašedesátiletý Edward Kennedy může za svůj život děkovat Bohu. Nejmladší bratr zavražděného amerického prezidenta Johna Fitzgeralda Kennedyho se totiž narodil ne jednou, ne dvakrát, ale hned třikrát! Poprvé měl namále dva roky po svém zvolení do senátorského křesla za Massachusetts v roce 1962. Tehdy byl na palubě letadla, které se zřítilo na jihu státu. Z leteckého neštěstí vyvázl se zlomeninou dvou obratlů, jejíž následky ho trápí dodnes. Na rozdíl od ostatních cestujících však zůstal živý. Do nejdelší smrti Edward Kennedy určitě nezapomene na ráno 19. července 1969. Dodnes se spekuluje o okolnostech záhadné havárie jeho vozu Oldsmobil na mostě v Chappaquiddicku na ostrově Martha's Vineyard. Ted řídil - zlé jazyky tvrdí, že pod vlivem alkoholu - a na místě spolujezdce seděla mladičká asistentka jeho volebního týmu Mary Jo Kopechneová. Z vozu, který se zřítil do vody a klesl až na dno, se dostal jen senátor. Mary Jo utonula. Podle některých informací dívka uvězněná ve voze ještě dvě hodiny žila, a kdyby byla včas přivolána pomoc, mohla být zachráněna. Edward Kennedy údajně opustil místo nehody a policii přivolal až s několikahodinovým zpožděním. Podle oficiálních zpráv byl v šoku, některá média však tehdy upozorňovala na to, že senátor právě v této hluché době uskutečnil asi šestnáct telefonických hovorů a pracoval na věrohodném alibi. Přestože vše nasvědčovalo tomu, že aféra udělá z Teda politickou mrtvolu, mladému Kennedymu pomohly rodinné konexe. Edward sice přišel o šanci následovat svého bratra JFK do úřadu prezidenta, ale o křeslo senátora nikoli.Zabije Teda hlad?Dnes je největším nepřítelem Edwarda Moora "Teda" Kennedyho vlastní tělo. Senátor totiž váží bezmála 150 kilogramů a velmi tím trpí jeho srdce. Kromě toho jej lékaři neustále upozorňují, že špatnou životosprávou riskuje nejen vážné srdeční potíže, ale také cukrovku, rakovinu a další smrtelné choroby. "Není pochyb o tom, že jeho zdraví je ohroženo. Je ve špatné kondici a zhoršuje se to," tvrdí zdroj blízký senátorovi. A dodává, že rodina spojila síly a snaží se Teda zachránit. Senátor, který byl jednou v noci přistižen, jak vyjídá ledničku, byl svými dětmi přinucen vyhledat pomoc lékaře a zahájit redukční dietu. Senátorova váha údajně začala růst v době, kdy jej opustil jeho dlouholetý kuchař, který dbal na lehký a zdravý jídelníček. "Dnes mu nikdo nic nezakazuje. Denně jí omelety, vafle s máslem a sirupem, koblihy, na oběd má tři chody nebo si pošle sekretářku pro několik Big Maců," pokračuje zdroj. Přejídání však s největší pravděpodobností nebude jedinou slabou stránkou senátora. V americkém tisku se totiž poměrně často objevují zmínky i o jeho pití alkoholu a zálibě v ženách.Kdo je Edward Kennedy?Edward Moore Kennedy se narodil 22. února 1932 v Brooklinu v Massachusetts jako nejmladší z devíti dětí irského přistěhovalce Josepha P. Kennedyho a Rosy Fitzgeraldové. Vystudoval Harvard a práva na University of Virginia. Stejně jako jeho dva starší bratři směřoval i on do Bílého domu a dlouho byl považován za kandidáta na demokratického prezidenta. V roce 1974 však odstoupil a v roce 1980 prohrál primárky s Jimmy Carterem. Do čela kennedyovského klanu se Ted dostal za nešťastných okolností. Hlavou rodiny se stal poté, co musel zastoupit své dva zavražděné bratry. Prezident J. F. Kennedy byl zastřelen v roce 1963, Robert o pět let později. Už 37 let je Edward vlivným senátorem Spojených států za stát Massachusetts. Poprvé usedl do senátorského křesla v roce 1962 a poté byl opětovně zvolen celkem šestkrát. Edwardovou první ženou byla Joan Bennettová, s níž se po 20 letech manželství rozvedl. Podruhé se oženil v roce 1992, jeho manželkou se stala Victorie Reggie. S ní a s dětmi Curran a Caroline dnes žije ve svém domě v Hyannis Portu v Massachusetts. Z prvního manželství má Ted tři dospělé děti, Karu, Edwarda jr. a Patricka, a je čtyřnásobným dědečkem.Za zakladatele slavné dynastie je považován Joseph P. Kennedy. Nejenže nashromáždil obrovský majetek, ale uspěl i na politické scéně, stal se velvyslancem USA ve Velké Británii. Zákonem rodiny, který, byť nepsán, platí dodnes, byla obětavá služba vlasti a rodinná soudržnost. Důkazem toho, že nešlo o prázdné fráze, budiž spolupráce při kandidatuře J. F. Kennedyho na prezidentský úřad. Matka Rosa s dcerami Johnovi připravovaly projevy a vystoupení, bratr Robert vedl jeho prezidentskou kampaň a Ted získával mládež svými sportovními úspěchy. Vedle Teda se nyní aktivně věnuje politice drtivá většina dospělých žijících Kennedyů. Například Mark Shriver, synovec zavražděného JFK, zasedá v parlamentu státu Maryland, Kathleen Kennedyová-Towsendová, nejstarší dcera zavražděného Roberta Kennedyho, je v Marylandu zástupkyní guvernéra a směřuje kvyšším postům, Tedův syn Patrick reprezentuje v Kongresu Rhode Island.1914 - Svatba Josepha Kennedyho a Rosy Fitzgeraldové.1917 - Narodil se John Fitzgerald, budoucí prezident USA.1944 - Nejstarší syn Josepha P. a Rosy Kennedyových Joseph, zahynul ve válce ve svých 29 letech.1948 - Při letecké havárii zahynula Kathleen, sestra Johna Fitzgeralda. Bylo jí 28 let.1953 - Sňatek Jacqueliny Bouvierové s Johnem F. Kennedym. Jacqueline se stala nejen perlou rodiny Kennedyů, ale i symbolem úspěšné Američanky.1961 - Inaugurace JFK. Stal se nejmladším prezidentem USA.1963 - Patrick Bouvier, prvorozený syn J. F. Kennedyho a Jaqueliny, zemřel po narození.1963 - J. F. Kennedy byl ve svých 46 letech zavražděn při atentátu. Stalo se tak 22. listopadu, za jízdy v otevřené limuzíně při oficiální návštěvě Dallasu.1968 - V Los Angeles byl 6. června zastřelen ve 43 letech Robert Kennedy při předvolební kampani na úřad prezidenta.1968 - Jaqueline Kennedyová, vdova po bývalém prezidentovi, se provdala za řeckého rejdaře Aristotela Onassise.1973 - Tedův syn Edward jr. musel ve dvanácti letech podstoupit amputaci pravé nohy.1973 - Robertův syn Joseph Patrick způsobil autonehodu, po níž zůstala jeho spolujezdkyně trvale invalidní.1984 - Robertův syn David umírá ve svých 29 letech na předávkování drogami.1994 - Jacqueline Kennedyová-Onassisová umírá na rakovinu lymfatických žláz.1997 - Robertův syn Michael tragicky zahynul při lyžování. Bylo mu 39 let.