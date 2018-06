Je Polonyiová odloženou milenkou Železného?

"Novou se šíří, že Soňa byla dlouhou dobu milenkou Železného. Před časem ji ale vystřídala asistenka pana ředitele," řekl jeden ze zaměstnanců. Zklamaná Soňa údajně zneužila pořadu Peříčko k tomu, aby svou sokyni zesměšnila. "V jednom z dílů schválně zaměnila skutečné jméno pornoherečky za jméno Železného milenky. To ho rozčlílilo a vyhodil ji," dodává zdroj z Novy.

Železného asistentka se k informaci, že by měla spor s Polonyiovou, odmítla vyjádřit. Moderátorka trvá na původní verzi, že za jejím odchodem je těhotenství. Oznámila to už koncem března. "Ano, budu maminkou a jsem moc šťastná," volala zprávu do světa. Dítě se mělo podle slov Polonyiové narodit v listopadu.

O měsíc později přišel další šok: Jedenatřicetiletá moderátorka oznámila, že onemocněla zarděnkami, nemocí, která je v prvních měsících pro plod velmi nebezpečná. Soňa měla proto podstoupit speciální vyšetření na klinice ve Švýcarsku, které sponzoruje otec dítěte.

Kdo je otcem, odmítala Soňa prozradit. "Je to vysoce postavený muž a nepřeje si, aby se jeho jméno objevovalo v novinách," vysvětlila. Bulvární tisk začal spekulovat o podnikateli Viktoru Koženém. To však Polonyiová ve svém prohlášení popřela. Mohl by jím být Vladimír Železný?

Je těžké odhadnout, jak to doopravdy je. Další zdroj totiž tvrdí: "Soňa těhotná není a nikdy nebyla. Pobyt ve Švýcarsku je také vymyšlený. A Železný? S ním nikdy nic neměla. Už je delší dobu sama."

Polonyiová zatím další podrobnější informace o svém odchodu z Novy nesdělila.

Vlastní verzi má i vedení Novy. "Bylo třeba vyměnit moderátora. Potřebovali jsme Peříčko oživit," zdůvodnil konec spolupráce s Polonyiovou mluvčí televize Martin Chalupský. "Soňa pořad moderovala dva roky, a to je dlouhá doba," dodal Chalupský.