Je opravdu hloupý ten, kdo se ptá?

jako bývalé děti nebo jako rodiče - velmi dobře víme, jak se při dozvídání děti přirozeně chovají: musí položit otázky. Musí také získat odpovědi. Ale postupně, už od předškolního věku, je moudrý rodič vede k tomu, aby si nejprve odpovídaly samy. Některé jejich odpovědi jsou jistě velmi směšné, ale chraň bůh, aby dítě počítalo s tím, že se jeho návrhům odpovědí bude někdo posmívat. (Veselí dítěti neškodí, ale ponižující posměch z něj jednou udělá buď slabocha, nebo šikanistu.) Určitě i my dospělí získáváme odpovědi na otázky tak, že nejdřív odpovíme sami sobě: Co o tom tajemství vesmíru vím já sám a co bych se chtěl hlavně dozvědět. Pak se ptám druhých kolem sebe, protože třeba už z toho, na co si vzpomenou oni, se leccos dozvím. Možná se dozvím to, zda na nočním nebi vidím planety jen z naší soustavy a vše ostatní jsou samá cizí Slunce, anebo zda kolem cizích Sluncí jsou také nějaké jejich planety (kde by mohl být ten život…). (Věděli jste vůbec, že o existenci planet v dalekém vesmíru by se taky dalo pochybovat?) Donedávna se u nás kdekdo posmíval, že američtí studenti, když přijdou do naší školy, ptají se jako hlupáci. Jak se vlastně ptá hlupák, prosím? Já myslím, že pravého hlupáka poznáte podle toho, že se neptá! Stydí se ukázat, že neví, a proto zůstane nevědomým až do smrti. Pokud nás jako žáky či studenty učitelé navykli hodně se ptát, máme my ioni příležitost zjistit, co je potřeba se dozvědět a naučit. To je, co? My přece ze školy víme, že to, co se mají děti ještě naučit, se zjistí přezkoušením a testem, přijímačkami a podobnými božími tresty. A tak u nás v RakouskuUhersku je to pan učitel, kdo stanovil úkol dozvědět se víc třeba o tom, jak velký a rychlý musí být meteor a odkud musí vstoupit do atmosféry, aby dopadl až na zem. Žákům je to jedno, oni si to nevymyslili. Nebo: doba pobělohorská je daleko, rozbor větný vysoko, proč se to učit… Ale jsou i školy, kde děti společně přijdou na to, které otázky by chtěly položit (a taky položí) panu Grygarovi nebo panu učiteli nebo encyklopedii či webové stránce o vesmíru. Jednou z dovedností vytýčených Evropskou unií je "dovednost zeptat se odborníků". Když si teď vzpomenete na své školní hodiny fyziky a zeměpisu (a taky všecky ostatní) - kázali vám ty pravdy a pak vás zkoušeli, anebo jste se hlavně ptali vy? Jste pyšní na své znalosti, anebo jste hrdí na to, že je těžko vás obalamutit? A co chcete pro své děti? (A kolik byste z daní nebo školného dali na takové školství, které by je to umělo naučit? Respektive nechtěli byste trošku občansky dohlédnout na to, že svými daněmi podporujete ty schopné mezi učiteli, a ne masu zkoušečů?) n