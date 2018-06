Je něco, co vás štve na mobilu?

v mé profesi je to nezbytný pracovní prostředek, takže nemám, proč si na něj stěžovat. Samozřejmě mě nepotěší, když se během toho, co ze sebe v telefonickém rozhovoru pracně dostávám nějakou myšlenku, dostanu mimo signál. Ostatní lidé s mobily mě nerozčilují - a když chci mít klid, jednoduše telefon vypnu.Nesnáším zvonící mobil v divadle, ale to je věc inteligence dotyčného - normální člověk ho před představením vypne. Pokud jde o vlastní mobil, jsem tak trochu úchyl - mám dokonce dva, jeden stříbrný k večerním šatům a ten druhý s ocelovou výztuží, aby vydržel všechno. Telefonuju od rána do noci, nosím s sebou pro jistotu pořád i nabíječku. Ale v restauraci vypínám zvonění, takže se mi telefon jen rozsvítí. Když mám nutný hovor, jdu ho vyřídit ven. Spíš však posílám a přijímám textové zprávy, ty jsou úplně ideální, nikoho neruší a dělají mi radost.Pikantní mi připadá, když někdo přijde do restaurace a hned si vyloží mobil vedle lžíce a nože. Patřím k těm, kteří si myslí, že mobil nemusí být všude, a už jsem se naučil ho i vlastními silami vypnout. Chvíli to ale trvalo, než mě přešlo prvotní opojení a než mi došlo, že když mě někdo bude chtít na mobilu sehnat, tak to prostě zkusí za chvíli znovu.