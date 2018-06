Je naše povinnost se o sebe starat, říká Rolins o ženách

"Výhoda tohoto salonu je, že je to tady, jak se po slovensky říká, kids friendly," vtipkovala zpěvačka. "Jsou tu klouzačky, hračky a teráska, na které mohou děti vegetit," pochvalovala si Rolins, která ale tentokrát svoji Lauru nepřivedla, přestože bylo dětí v kadeřnictví požehnaně. "Je s Matějem, protože je krásný den. Teď pár dní pršelo, takže jsme byli nuceni zůstat doma. A jelikož dneska vyšlo slunce, tak si oba vydupali, že půjdou k vodě," prozradila zpěvačka.

Rolins se proto věnovala jiné holčičce, a to stejně staré Šarlotce, k níž má také blízký vztah. "Jsem kmotrou malé Šarlotky, protože je to dcera mé manažerky. Holky jsou stejný ročník, takže jsou kámošky," prozradila Rolins.





Den bez dcery znamená pro sexy zpěvačku příležitost nechat se hýčkat déle než obvykle. Pobyt v salonu není samozřejmě levná záležitost, ale podle Rolins by si to jednou začas měla dopřát každá maminka. "Nevím, kde jinde by se nemělo šetřit než na nás ženách. Jsme tady kvůli mužům, těm se chceme líbit, tak je naše povinnost se o sebe starat. A zas tolik peněz to taky nestojí," dodala Rolins na závěr.