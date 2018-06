Je Miss, ale nabídky se k ní nehrnou

Veroniku Sikurovou, která o víkendu získala v Hodoníně korunku vítězky první celostátní soutěže Miss Roma, naopak překvapila prosba o rozhovor.

„Do budoucna snad nějaké nabídky budou, ale zatím tomu necháváme volný průběh. Život mi to nezmění,“ nepochybuje.

Osmnáctiletá nezaměstnaná šička je na podobných soutěžích zkušenou matadorkou: poprvé byla v klání o romskou miss v Jihlavě před třemi roky druhá, o rok později zvítězila v Třešti, loni v Hodoníně získala stříbro. „Už mám zkušenosti, možná i díky tomu jsem letos vyhrála,“ říká skromná útlá dívka.

Málokterá miss by odpověděla jinak, ale ani Veronika se svým vítězstvím prý nepočítala. „Bylo to hrozně narychlo... ale pak už jsem měla nádherné pocty, nedá se to popsat. Na co jsem přitom myslela? Byla jsem tak rozrušená, že na nic. Jen se mi roztřásly nohy,“ líčí už s klidem a nelíčenou samozřejmostí bezprostřední pocity.

Je sebevědomá, ale manýrami hvězdy netrpí. Jejím největším cílem ani není modeling, i když mu prý jistě neřekne ne. Ve výhledu má cestu na mezinárodní Miss Roma do Indie. Má ale hlavně jiné přání: dřív zpívala v kapele a zpívat chce dál. „Mám ráda funk, černou muziku, například zpěv Mariah Carrey nebo Whitney Houston,“ rekapituluje Veronika.

Zpívat, být modelkou, nebo šít... hlavně sehnat nějakou práci. „Dělala jsem na šičku rekvalifikaci, ale zatím mě nikam nevzali, asi jsem moc mladá,“ míní dívka.